У серпні банки видали українцям іпотек на 1,4 млрд грн: у яких регіонах найбільше
У серпні українські банки видали 789 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн.
Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.
Як повідомили у пресслужбі Нацбанку, на первинному ринку нерухомості надано 480 кредитів на суму 889,8 млн грн, з них 136 на 267,3 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.
На вторинному ринку банки надали 309 кредитів на 543,6 млн грн.
Середньозважена ефективна ставка становила 8,13% річних на первинному ринку та 8,99% на вторинному ринку.
Якість іпотечного портфеля залишається стабільною: частка непрацюючих кредитів скоротилася до 12%.
Найбільше іпотечних кредитів у серпні видано:
- у Київській області (249 договорів на загальну суму 457,2 млн грн, або 31,9% від загального обсягу);
- у місті Києві (125 договорів на 280,7 млн грн);
- у Львівській області (61 договір на 124,5 млн грн);
- в Івано-Франківській області (56 договорів на 93,2 млн грн);
- у Вінницькій області (48 договорів на 75,7 млн грн).
Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 13 банків.
«Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів у цьому сегменті ринку з метою підвищення доступності житла», — нагадують у Нацбанку.
