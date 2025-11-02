У серпні банки видали українцям іпотек на 1,4 млрд грн: у яких регіонах найбільше Сьогодні 09:18 — Кредит&Депозит

У серпні українські банки видали 789 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн.

Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.

Як повідомили у пресслужбі Нацбанку, на первинному ринку нерухомості надано 480 кредитів на суму 889,8 млн грн, з них 136 на 267,3 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.

На вторинному ринку банки надали 309 кредитів на 543,6 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка становила 8,13% річних на первинному ринку та 8,99% на вторинному ринку.

Якість іпотечного портфеля залишається стабільною: частка непрацюючих кредитів скоротилася до 12%.

Найбільше іпотечних кредитів у серпні видано:

у Київській області (249 договорів на загальну суму 457,2 млн грн, або 31,9% від загального обсягу);

у місті Києві (125 договорів на 280,7 млн грн);

у Львівській області (61 договір на 124,5 млн грн);

в Івано-Франківській області (56 договорів на 93,2 млн грн);

у Вінницькій області (48 договорів на 75,7 млн грн).

Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 13 банків.

«Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів у цьому сегменті ринку з метою підвищення доступності житла», — нагадують у Нацбанку.

