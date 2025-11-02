0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У серпні банки видали українцям іпотек на 1,4 млрд грн: у яких регіонах найбільше

Кредит&Депозит
21
У серпні банки видали українцям іпотек на 1,4 млрд грн: у яких регіонах найбільше
У серпні банки видали українцям іпотек на 1,4 млрд грн: у яких регіонах найбільше
У серпні українські банки видали 789 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд грн.
Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.
Читайте також
Як повідомили у пресслужбі Нацбанку, на первинному ринку нерухомості надано 480 кредитів на суму 889,8 млн грн, з них 136 на 267,3 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.
На вторинному ринку банки надали 309 кредитів на 543,6 млн грн.
Середньозважена ефективна ставка становила 8,13% річних на первинному ринку та 8,99% на вторинному ринку.
Читайте також
Якість іпотечного портфеля залишається стабільною: частка непрацюючих кредитів скоротилася до 12%.
Найбільше іпотечних кредитів у серпні видано:
  • у Київській області (249 договорів на загальну суму 457,2 млн грн, або 31,9% від загального обсягу);
  • у місті Києві (125 договорів на 280,7 млн грн);
  • у Львівській області (61 договір на 124,5 млн грн);
  • в Івано-Франківській області (56 договорів на 93,2 млн грн);
  • у Вінницькій області (48 договорів на 75,7 млн грн).
Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 13 банків.
«Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів у цьому сегменті ринку з метою підвищення доступності житла», — нагадують у Нацбанку.
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьНБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems