Депозити для бізнесу: скільки можна заробити

Депозити для бізнесу

Гроші мають працювати. Українці, які тримають власні заощадження в українських банках, чудово розуміють це правило.

Та що з грошима на рахунках українських компаній? Чи можна заробити на тимчасово незалучених коштах на рахунках юридичних осіб? Можна. Щобільше, є кілька різноманітних варіантів подібного заробітку.

Finance.ua вивчили цю тему.

Депозити для юридичних осіб

Так само, як і для фізосіб, комерційні банки пропонують оформлення депозитів для юридичних осіб різної форми власності та фізичних осіб-підприємців. Розглянемо, які можуть бути депозити для юридичних осіб.

Наприклад, àбанк пропонує юридичним особам депозит «Строковий» та «Строковий без дострокового розірвання» на різні терміни:

7−14 днів;

15−30 днів

31−60 днів;

61−92 дні;

93−180 днів;

181−270 днів;

та понад як на 271 день.

Відповідно ставки за такими депозитами складають від 5,5% до 11% річних для депозиту «Строковий» і від 6% до 11,5% для депозиту «Строковий без дострокового розірвання».

Депозит для бізнесу від àбанк

Мінімальна сума депозиту для юридичних осіб та ФОП складає 1 тис. грн, 200 доларів та 200 євро, причому вона однакова і для юридичних осіб, і для ФОП. Найбільшим попитом у àбанк користуються гривневі депозити для юридичних осіб строком на 31 та 93 дні.

Умови, які пропонує для юридичних осіб àбанк, цілком прозорі. Жодних додаткових комісій чи витрат як під час оформлення, так і в разі повернення депозиту та виплати відсотків.

Ще один варіант — ПриватБанк . Фінустанова пропонує юридичним особам та ФОП три види депозитів:

«Тижневий плюс» — короткостроковий депозит терміном на 7 днів з можливістю поповнення, пролонгацією та диференційованою ставкою, без права дострокового розірвання та з відсотковою ставкою — 0,1% річних;

«Строковий депозит» зі щомісячною виплатою відсотків на різні терміни: 30−60 днів, 61−90 днів, 91−180 днів, 181−270 днів, 271−366 днів та 367−730 днів. Відповідно ставки за такими депозитами складають від 2,25% до 8%. Мінімальна сума депозиту — 1 грн;

«Поточний депозит» з можливістю вільно розпоряджатися коштами на своєму рахунку. Умови депозиту передбачають можливість поповнення і часткового зняття. Мінімальний термін-3 дні, 8 днів або 15 днів; відсоткова ставка відповідно-0,10%, 0,15% та 0,20%.

Для депозитів юридичних осіб у ПриватБанк передбачена можливість відкриття та розірвання у режимі 24/7, автоматичного продовження та поповнення регулярними платежами. Всі депозити можна оформити у мобільному застосунку «Приват24 для бізнесу».

Наступний варіант — ПУМБ . Банк пропонує юридичним особам та ФОП наступні види депозитів:

«Стандартний» — на термін від 2 до 366 днів, з можливістю виплати відсотків щомісячно або в кінці терміну дії депозиту. Відсоткова ставка залежить від терміну, на який оформлюється депозит, і може досягати 11% річних. Мінімальна сума депозиту — 100 тис. грн. Поповнення або часткове зняття не передбачені;

«Стандартний з поповненням» — на термін від 2 до 12 місяців, з можливістю поповнення. Відсотки виплачуються щомісячно або в кінці терміну дії депозиту. Мінімальна сума поповнення-10 тис. грн. Відсоткова ставка-до 10,5% річних;

«Гнучкий», який дає змогу активно управляти вільними коштами. Депозит оформлюється на термін від 30 до 366 днів, не знижувальний залишок складає лише 100 грн. Відкривається один депозитний рахунок, на якому можливо розміщувати декілька паралельних траншів (угод) в будь-який момент і з будь-якою терміновістю. Процентна ставка-до 10,25% річних, виплата відсотків-щомісячно або в кінці терміну дії договору.

«Овернайт»

Також варто зазначити, що окрім строкових депозитів, той же àбанк пропонує клієнтам-юридичним особам таку послугу, як депозит «Овернайт».

«Овернайт» — це депозитний продукт, який дозволяє клієнтам неодноразово розміщувати вільні кошти на короткий термін (одну ніч) у вигляді траншу та отримувати дохід.

Мінімальна сума для розміщення на «Овернайт» складає 1 млн грн. Максимальна — необмежена. Послуга «Овернайт» доступна лише для юридичних осіб.

Що цікаво: кошти на «Овернайт» лежать лише 16 годин на добу, від 17:00 до 9:00 наступного дня. Коли люди відпочивають, гроші продовжують працювати і приносити прибуток у вигляді 9% річних на суму, покладену на «Овернайт».

Схожим по суті є депозит «Зручний», який пропонують оформити у ПУМБ. Термін вкладу становить один операційний день. Кошти розміщуються на депозитний рахунок з поточного рахунку клієнта до 17:00 кожного банківського дня. Повернення коштів здійснюється на поточний рахунок клієнта в банку о 9:00 наступного банківського дня за днем надходження коштів на депозитний рахунок, разом із нарахованими відсотками.

Процентна ставка встановлюється щоденно, відсотки також виплачуються щоденно. Мінімальна сума, яка може бути розміщена на подібний депозит, становить 100 тис. грн.

«Відсоток на залишок»

Ще один варіант заробітку на коштах на рахунку юридичної особи — послуга «Відсоток на залишок». Це дохід, який банк нараховує на суму коштів, що зберігається на клієнтському поточному рахунку в гривні. Наразі за послугою «Відсоток на залишок» вищезгаданий àбанк нараховує 12,5% річних. Мінімальна сума на рахунку має становити 1 млн грн. Максимальна — необмежена.

Для того щоб мати можливість скористатися послугою «Відсоток на залишок», юридична особа повинна мати у банку активний зарплатний проєкт, мінімум — 5 карток, на які буде нараховуватися заробітна плата працівникам фірми.

«Прибутковий рахунок»

А от ПУМБ пропонує клієнтам-юридичним особам додатковий дохід із послугою «Прибутковий рахунок», яка дозволяє отримувати до 5% річних (залежно від суми) на щоденний залишок коштів без обмежень у користуванні рахунку. Послуга відкривається дистанційно через мобільний застосунок чи інтернет-банкінг ПУМБ Бізнес, швидко та зручно. Мінімальна сума-50 тис. грн. Доступні як поповнення, так і зняття коштів, є можливість дострокового розірвання та автоматичної пролонгації.

Висновок

У юридичних осіб є чудові можливості отримувати додатковий дохід. Що маємо на виході? Максимальну ефективність використання коштів, які працюють і приносять вигоду навіть тоді, коли не задіяні у виробничих процесах чи розрахунках з контрагентами.

