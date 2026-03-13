Які гранти на світло для бізнесу можна отримати (умови та терміни) Сьогодні 08:00 — Кредит&Депозит

Підприємці зможуть отримати кошти на генератори та зарядні станції, щоб працювати й надавати послуги українцям навіть під час знеструмлень та блекаутів.

Грантова допомога доступна в межах програми «Власна справа».

Куди використати

Держава надаватиме одноразову грошову допомогу, яку можна використати винятково на забезпечення резервного або автономного живлення:

генератори та їхні складові;

акумулятори та системи накопичення енергії;

інвертори, зарядні пристрої, зарядні станції;

сонячні панелі та супутні елементи;

стабілізатори напруги, пристрої захисту та комутації;

кабельно-провідникова продукція, елементи підключення, комплекти монтажу та підключення;

пальне для роботи енергообладнання;

комунальні послуги з електропостачання;

послуги з встановлення енергообладнання;

послуги з ремонту енергообладнання.

Кошти мають чітке цільове призначення — щоб бізнес міг працювати навіть тоді, коли зникає світло.

Для кого:

ФОПи 2 або 3 групи;

дата реєстрації ФОП 1 грудня 2025 або раніше;

наявні наймані працівники;

відсутність заборгованості за сплатою ЄСВ за найманих працівників станом на 26 січня 2026;

основний КВЕД станом на 26 січня 2026 належить до дозволених.

Сума

Розмір допомоги залежатиме від кількості найманих працівників. Логіка проста: чим більше робочих місць — тим більша підтримка:

1 працівник — 7 500 грн;

2 працівники — 9 тис. грн;

3 працівники — 10 500 грн;

4 працівники — 12 тис. грн;

5 працівників — 13 500 грн;

6+ працівників — 15 тис. грн.

Термін

31 березня 2026 року. Подати заявку можна за 31 березня 2026 року. Подати заявку можна за цим посиланням

