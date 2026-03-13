0 800 307 555
Які гранти на світло для бізнесу можна отримати (умови та терміни)

Підприємці зможуть отримати кошти на генератори та зарядні станції, щоб працювати й надавати послуги українцям навіть під час знеструмлень та блекаутів.
Грантова допомога доступна в межах програми «Власна справа».

Куди використати

Держава надаватиме одноразову грошову допомогу, яку можна використати винятково на забезпечення резервного або автономного живлення:
  • генератори та їхні складові;
  • акумулятори та системи накопичення енергії;
  • інвертори, зарядні пристрої, зарядні станції;
  • сонячні панелі та супутні елементи;
  • стабілізатори напруги, пристрої захисту та комутації;
  • кабельно-провідникова продукція, елементи підключення, комплекти монтажу та підключення;
  • пальне для роботи енергообладнання;
  • комунальні послуги з електропостачання;
  • послуги з встановлення енергообладнання;
  • послуги з ремонту енергообладнання.
Кошти мають чітке цільове призначення — щоб бізнес міг працювати навіть тоді, коли зникає світло.

Для кого:

  • ФОПи 2 або 3 групи;
  • дата реєстрації ФОП 1 грудня 2025 або раніше;
  • наявні наймані працівники;
  • відсутність заборгованості за сплатою ЄСВ за найманих працівників станом на 26 січня 2026;
  • основний КВЕД станом на 26 січня 2026 належить до дозволених.

Сума

Розмір допомоги залежатиме від кількості найманих працівників. Логіка проста: чим більше робочих місць — тим більша підтримка:
  • 1 працівник — 7 500 грн;
  • 2 працівники — 9 тис. грн;
  • 3 працівники — 10 500 грн;
  • 4 працівники — 12 тис. грн;
  • 5 працівників — 13 500 грн;
  • 6+ працівників — 15 тис. грн.

Термін

31 березня 2026 року. Подати заявку можна за цим посиланням.
Читайте більше про гранти для бізнесу в нашій статті:

Які гранти може отримати бізнес та ветерани в Україні: суми та умови

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
