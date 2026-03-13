Які гранти на світло для бізнесу можна отримати (умови та терміни)
Підприємці зможуть отримати кошти на генератори та зарядні станції, щоб працювати й надавати послуги українцям навіть під час знеструмлень та блекаутів.
Грантова допомога доступна в межах програми «Власна справа».
Куди використати
Держава надаватиме одноразову грошову допомогу, яку можна використати винятково на забезпечення резервного або автономного живлення:
- генератори та їхні складові;
- акумулятори та системи накопичення енергії;
- інвертори, зарядні пристрої, зарядні станції;
- сонячні панелі та супутні елементи;
- стабілізатори напруги, пристрої захисту та комутації;
- кабельно-провідникова продукція, елементи підключення, комплекти монтажу та підключення;
- пальне для роботи енергообладнання;
- комунальні послуги з електропостачання;
- послуги з встановлення енергообладнання;
- послуги з ремонту енергообладнання.
Кошти мають чітке цільове призначення — щоб бізнес міг працювати навіть тоді, коли зникає світло.
Для кого:
- ФОПи 2 або 3 групи;
- дата реєстрації ФОП 1 грудня 2025 або раніше;
- наявні наймані працівники;
- відсутність заборгованості за сплатою ЄСВ за найманих працівників станом на 26 січня 2026;
- основний КВЕД станом на 26 січня 2026 належить до дозволених.
Сума
Розмір допомоги залежатиме від кількості найманих працівників. Логіка проста: чим більше робочих місць — тим більша підтримка:
- 1 працівник — 7 500 грн;
- 2 працівники — 9 тис. грн;
- 3 працівники — 10 500 грн;
- 4 працівники — 12 тис. грн;
- 5 працівників — 13 500 грн;
- 6+ працівників — 15 тис. грн.
Термін
31 березня 2026 року. Подати заявку можна за цим посиланням.
