Частка проблемних кредитів у банках залишається на історично низькому рівні

Рівень проблемних кредитів у банках майже не змінився

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України у січні майже не змінилася. Станом на 1 лютого 2025 року цей показник становив 13,9%.

Таким чином, рівень проблемних кредитів у банківській системі продовжує залишатися на історично низьких рівнях.

Списання старих боргів держбанками

Нагадаємо, що у грудні 2025 року державні банки списали понад 170 млрд грн старих непрацюючих активів. Унаслідок цього частка NPL у банківському секторі скоротилася нижче 14% станом на 1 січня 2026 року.

Якість нових кредитів залишається високою

Нові кредити продовжують демонструвати високу якість, що позитивно впливає на загальний стан кредитних портфелів банків.

Завдяки цьому рівень дефолтів залишається на історично низькому рівні.

Показники у різних групах банків

Наразі частка непрацюючих кредитів суттєво відрізняється залежно від групи банків:

у приватних українських банках — 8,4%;

у банках з іноземним капіталом — 6,5%;

у державних банках — 19,6%.

Рівень проблемної заборгованості також різниться залежно від сегмента кредитування.

Зокрема, частка NPL:

за кредитами бізнесу становить 17,0%;

за кредитами населенню — 10,8%.

