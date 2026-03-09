Безвідсоткові кредити для переселенців: що задумав уряд, і як це працюватиме Сьогодні 09:50 — Кредит&Депозит

Для підтримки людей, які через війну змушені залишати свої домівки, Уряд запустив новий «механізм»: одноразові безвідсоткові кредити на облаштування нового житла. Відповідну постанову № 184 «Про затвердження Порядку одержання постраждалими, які евакуюються (відселяються) на нове місце проживання внаслідок надзвичайних ситуацій, безвідсоткової позики на господарське обзаведення та її розміру» ухвалив Кабінет Міністрів України.

Про запуск програми повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, держава повинна допомогти людям швидше повернутися до нормального життя після вимушеної евакуації.

Тобто, держава пропонує переселенцям безвідсоткові кредити на облаштування побуту. Що це: шанс швидко стати на ноги чи просто нове боргове зобов’язання в умовах невизначеності? Розбираємо умови програми разом з юрконсульткою з трудового та пенсійного права Кариною Оганян. Ми також поспілкувалися з кількома ВПО та запитали: «Чи цікава їм така програма та, чи планують скористатися її пропозиціями?».

Що передбачає програма безвідсоткових кредитів для переселенців

Механізм підтримки наступний:

Позика є одноразовою. Розмір виплати становить до 430 тис. грн (до 50 мінімальних зарплат). Термін повернення — до 15 років. Відсотки сплачує держава (для позичальника кредит безвідсотковий).

Наголосимо: це не компенсація, не грант (бо такі чутки вже розповсюджуються поміж переселенцями). Позичальник повинен буде повернути суму кредиту повністю. Держава покриває лише банківські відсотки.

Програма поширюється на всіх українців, хто евакуюється через надзвичайні ситуації.

Хто може оформити позику

Кредити призначені для всіх громадян України, яких:

визнали постраждалими внаслідок надзвичайної ситуації;

евакуювали або ж відселили на нове місце проживання.

Також потрібно, щоб інших варіантів грошової допомоги, призначеної для господарського облаштування з держбюджету, заявники раніше не отримували.

Оформлюється кредит на будь-кого з повнолітніх дієздатних членів родини, але обов’язково за попередньою письмовою згодою інших повнолітніх членів сім’ї.

На що можна витратити кошти

Як й інші варіанти цільових призначень, цю позику можна витрачати тільки на конкретні речі. В умовах це прописано, як «на господарське обзаведення». Першочергово мова про:

меблі;

побутову техніку;

предмети домашнього вжитку;

обладнання, яке потрібне для базових побутових умов.

На придбання нерухомості чи земельної ділянки кошти витрачати не можна.

Як отримати безвідсотковий кредит переселенцю: покроковий алгоритм

Спочатку в органі місцевого самоврядування або ж у військовій адміністрації отримати довідку про визнання постраждалим.

Далі за новим місцем проживання подати заяву від будь-якого повнолітнього члена сім’ї. Додати до неї:

Документ, що посвідчує особу. Витяг про місце проживання. Довідку про визнання постраждалим. Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Ухвалювати рішення будуть 10 робочих днів. У разі позитивного результату видадуть потрібну довідку, в разі відмови — письмове обґрунтування.

Залишиться звернутися до уповноваженого банку. Визначається фінустанова на конкурсній основі. Після укладення договору кошти перераховуються позичальнику.

Питання, які потребують уточнення

За словами прем’єр-міністерки, детальні роз’яснення згодом має надати Міністерство фінансів України.

Наразі є питання:

який обсяг коштів передбачений бюджетом країни;

скільки родин зможе охопити програма;

якою має бути кредитна історія та чи перевірятимуть її загалом;

чи є потреба в підтвердженні доходів;

які банки братимуть участь;

коли фактично все стартує.

Чи стане кредит реальним порятунком для ВПО України

Запропонований «механізм» з економічної думки має доволі компромісний вигляд: держава не надає людям грантів, але й відсоткове навантаження на них не перекладає.

Якщо умовно розділити максимальну суму кредиту (430 тис. грн) на 15 років, це вийде близько 28−30 тис. грн на рік або 2−2,5 тис. грн на місяць (без відсотків).

Якщо сім’я має стабільний дохід — сума, в більшості випадків, цілком звідна.

Але для родин, які крім житла втратили ще роботу чи бізнес, то це стає серйозним фінансовим зобов’язанням.

Що про «ініціативу» думають переселенці

Опитані нами під час підготовки матеріалу ВПО оцінюють пропозицію держави стримано.

Евакуйована з прифронтової громади Олена каже: «Добре, коли держава щось пропонує. Але це все одно буде мій борг. Якщо немає стабільної роботи, якщо живеш одним днем, брати кредит просто страшно».

Сергій, в минулому мешканець Донеччини, наголошує: «Пропонована сума мене цілком влаштовує. Її достатньо, щоб купити з нуля потрібні меблі й техніку. Але було б чудово хоча б частково ці кошти отримати як грант».

Коли запустили в соцмережі обговорення цього питання, побачили, що проблема у ВПО спільна. З одного боку практично всі потребують швидкого облаштування на новому місці. Разом з тим страх довгострокових фінансових зобов’язань частково пригальмовує наміри.

Усім, хто лише починає розбиратися в нюансах, наголошуємо: ця програма — не допомога для ВПО, не компенсація за житло, що було зруйновано або лишилось на окупованій території, не державна іпотека. Це окремий та новітній для нашої держави фінансовий інструмент. Цільова позика для облаштування побуту після евакуації.

Це спроба держави швидко надати фінансовий ресурс людям, які вимушено переїжджають через надзвичайні ситуації.

Перевагами програми є:

відсутність відсотків;

доволі тривалий термін повернення;

формалізовані механізми.

До ризиків належать:

безумовне боргове навантаження;

можливі бюрократичні бар’єри;

невизначеність стосовно бюджету програми.

Наскільки масовою стане ініціатива, залежить виключно від фінальних умов, від бюджетних обмежень і того, як швидко запрацює банківський механізм.

