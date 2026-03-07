Оформити кредит від 0% на генератори
Автономія під час регулярних відключень світла та в умовах підвищеного ризику енергетичної кризи є важливою для будь-якого домогосподарства. Виклики суттєві. Однак і варіантів для їхнього подолання вже передбачено чимало. Уряд пропонує нові програми, розширює вже наявні.
Наприклад, нещодавно прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що «власники приватних будинків і таунхаусів можуть оформити кредит від 0% на генератори». У цій статті детально розповідаємо про таку можливість.
Цілі та завдання урядової програми
Мета держпідтримки полягає в покращенні енергетичної стійкості окремих громад у сучасних умовах. Мова не лише про побут, а й про підтримку потрібних для функціонування критичних систем умов (опалення, водопостачання, освітлення, робота ліфтів. — Ред.), про можливості зберегти хоча б на базовому рівні звичні умови життя.
Пропозиція цікава. Але, звісно, до оформлення слід дізнатися всі деталі.
- Отже, максимальна сума кредиту до 480 тис. грн.
- Ставка від 0% до 7% річних.
- Термін - до 10 років.
Компенсуватися має до 30% від «тіла» кредиту. Визначається це індивідуально. Залежно від комплектації обраної системи.
Читайте також: Державні програми кредитування житла: вплив та особливості
Доступна програма будь-якому власнику таунхаусу, приватного будинку або його частини. Оформлення має відбуватися у банку, який є партнером державної програми «Доступні кредити 5−7-9%».
Предметом угоди можуть бути:
- генератор;
- СЕС (сонячна електростанція);
- акумулятор.
Варіанти підтримки відрізняються. Розглянемо умови для потенційних отримувачів.
ОСББ та ЖБК: кредит від 0% на генератори
Умови для цієї категорії отримувачів наступні:
- ставка від 0% річних;
- сума до 3 млн грн;
- термін до 3 років.
Держава компенсує:
- до 50% від вартості генератора;
- до 70% від вартості СЕС чи теплової помпи.
Шляхом такої підтримки ЖБК та ОСББ зможуть швидше придбати потрібне для підтримки роботи важливих систем будинку енергообладнання.
Приватні будинки і таунхауси: умови кредитування
Власники приватних будинків та таунхаусів на пільгових умовах можуть оформити кредит для придбання потрібного для автономного електроживлення обладнання. В сучасних умовах фінансової нестабільності особливо приваблює можливість нульової ставки.
Якщо коротко, то для отримувачів передбачено:
- сума до 480 тис. грн;
- термін до 10 років;
- ставка від 0% річних.
Читайте також: Енергетична підтримка для підприємців: як ФОП отримати гроші на генератори та пальне
Держава, зі свого боку компенсує:
- До 20% на придбання генераторів.
- До 25% на генератори з додатковим акумулятором.
- До 30% на комплекти генератор+акумулятор+СЕС (сонячна електростанція).
Загалом, за програмою можна придбати бензинові, дизельні та газові генератори, сонячні електростанції та різноманітне допоміжне обладнання для сучасних автономних енергосистем.
Заявка на кредит: як подати і що врахувати
Нічого складного в процесі подачі заявки на пільгове кредитування в рамках програми немає, але нюанси є. Якщо стисло, порядок наступний:
- потрібно визначити для себе партнерський банк. В програмі беруть участь понад 40 фінансових організацій;
- далі подати заявку з зазначенням того обладнання, на яке потрібні гроші;
- пройти оцінювання на відповідність поданої заявки передбаченим критеріям;
- дочекатися рішення;
- в разі ухвали, отримати кредит. Зауважимо, що гроші одразу будуть перераховані постачальнику обладнання;
- отримати компенсацію. Коли купівля відбудеться, і вона буде підтверджена, а обладнання запущене, держава частково компенсує тіло кредиту.
Для багатоквартирних будинків є ще одна програма.
«СвітлоДІМ»: що передбачає підтримка за цією програмою
Автономне живлення в багатоквартирних будинках можна забезпечити за допомогою програми «СвітлоДІМ».
Її мета — забезпечити роботу помп, освітлення, ліфтів та всіх інших критичних систем під час тривалого відключення електроенергії.
Ця програма, про яку ми детально писали раніше, є доволі популярною. Лише за два тижні від моменту запуску зареєструвалося понад 500 клієнтів, а 155 заявок вже передали на оплату. Відмови є. Але більшість пов’язані з дрібними документальними чи технічними помилками. Тож, не поспішайте та коректно все заповнюйте.
Висновок
Ми розповіли про перевірені програми підтримки енергетичної автономії в сучасній Україні. Вони важливі для покращення стійкості окремих громад, для забезпечення стабільності критичних систем в нестабільних умовах енергопостачання.
Спеціальні кредити допоможуть українцям не залежати від графіків відключень та зменшити ризики енергетичних проблем.
Для додаткової інформації та консультацій звертайтесь до партнерів програми та користуйтесь відповідними онлайн-ресурсами.
Поділитися новиною
Також за темою
Оформити кредит від 0% на генератори
Як ВПО отримати безвідсоткову позику на облаштування житла
Де бізнес шукає капітал та як проходити перевірки: найцікавіше з FinYear-2026
Кредитування зростає два роки поспіль швидкими темпами — НБУ
Які суми українці тримають у банках
Нові правила гри для МФО: що обговорювали учасники ринку та регулятор на FinYear