Оформити кредит від 0% на генератори Сьогодні 09:50 — Кредит&Депозит

Кредит на генератор

Автономія під час регулярних відключень світла та в умовах підвищеного ризику енергетичної кризи є важливою для будь-якого домогосподарства. Виклики суттєві. Однак і варіантів для їхнього подолання вже передбачено чимало. Уряд пропонує нові програми, розширює вже наявні.

Наприклад, нещодавно прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що «власники приватних будинків і таунхаусів можуть оформити кредит від 0% на генератори». У цій статті детально розповідаємо про таку можливість.

Цілі та завдання урядової програми

Мета держпідтримки полягає в покращенні енергетичної стійкості окремих громад у сучасних умовах. Мова не лише про побут, а й про підтримку потрібних для функціонування критичних систем умов (опалення, водопостачання, освітлення, робота ліфтів. — Ред.), про можливості зберегти хоча б на базовому рівні звичні умови життя.

Пропозиція цікава. Але, звісно, до оформлення слід дізнатися всі деталі.

Отже, максимальна сума кредиту до 480 тис. грн.

Ставка від 0% до 7% річних.

Термін - до 10 років.

Компенсуватися має до 30% від «тіла» кредиту. Визначається це індивідуально. Залежно від комплектації обраної системи.

Доступна програма будь-якому власнику таунхаусу, приватного будинку або його частини. Оформлення має відбуватися у банку, який є партнером державної програми «Доступні кредити 5−7-9%».

Предметом угоди можуть бути:

генератор;

СЕС (сонячна електростанція);

акумулятор.

Варіанти підтримки відрізняються. Розглянемо умови для потенційних отримувачів.

ОСББ та ЖБК: кредит від 0% на генератори

Умови для цієї категорії отримувачів наступні:

ставка від 0% річних;

сума до 3 млн грн;

термін до 3 років.

Держава компенсує:

до 50% від вартості генератора;

до 70% від вартості СЕС чи теплової помпи.

Шляхом такої підтримки ЖБК та ОСББ зможуть швидше придбати потрібне для підтримки роботи важливих систем будинку енергообладнання.

Приватні будинки і таунхауси: умови кредитування

Власники приватних будинків та таунхаусів на пільгових умовах можуть оформити кредит для придбання потрібного для автономного електроживлення обладнання. В сучасних умовах фінансової нестабільності особливо приваблює можливість нульової ставки.

Якщо коротко, то для отримувачів передбачено:

сума до 480 тис. грн;

термін до 10 років;

ставка від 0% річних.

Держава, зі свого боку компенсує:

До 20% на придбання генераторів. До 25% на генератори з додатковим акумулятором. До 30% на комплекти генератор+акумулятор+СЕС (сонячна електростанція).

Загалом, за програмою можна придбати бензинові, дизельні та газові генератори, сонячні електростанції та різноманітне допоміжне обладнання для сучасних автономних енергосистем.

Заявка на кредит: як подати і що врахувати

Нічого складного в процесі подачі заявки на пільгове кредитування в рамках програми немає, але нюанси є. Якщо стисло, порядок наступний:

потрібно визначити для себе партнерський банк. В програмі беруть участь понад 40 фінансових організацій;

далі подати заявку з зазначенням того обладнання, на яке потрібні гроші;

пройти оцінювання на відповідність поданої заявки передбаченим критеріям;

дочекатися рішення;

в разі ухвали, отримати кредит. Зауважимо, що гроші одразу будуть перераховані постачальнику обладнання;

отримати компенсацію. Коли купівля відбудеться, і вона буде підтверджена, а обладнання запущене, держава частково компенсує тіло кредиту.

Для багатоквартирних будинків є ще одна програма.

«СвітлоДІМ»: що передбачає підтримка за цією програмою

Автономне живлення в багатоквартирних будинках можна забезпечити за допомогою програми «СвітлоДІМ».

Її мета — забезпечити роботу помп, освітлення, ліфтів та всіх інших критичних систем під час тривалого відключення електроенергії.

Ця програма, про яку ми детально писали раніше , є доволі популярною. Лише за два тижні від моменту запуску зареєструвалося понад 500 клієнтів, а 155 заявок вже передали на оплату. Відмови є. Але більшість пов’язані з дрібними документальними чи технічними помилками. Тож, не поспішайте та коректно все заповнюйте.

Висновок

Ми розповіли про перевірені програми підтримки енергетичної автономії в сучасній Україні. Вони важливі для покращення стійкості окремих громад, для забезпечення стабільності критичних систем в нестабільних умовах енергопостачання.

Спеціальні кредити допоможуть українцям не залежати від графіків відключень та зменшити ризики енергетичних проблем.

Для додаткової інформації та консультацій звертайтесь до партнерів програми та користуйтесь відповідними онлайн-ресурсами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.