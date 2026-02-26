Скільки коштів українці зберігають на банківських рахунках Сьогодні 08:06 — Кредит&Депозит

Вклади українців у банках перевищили 1,6 трлн грн

Станом на 1 лютого 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 612,9 млрд грн. Це приблизно на 234,6 млрд грн більше, ніж на аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Структура вкладів за валютами

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 лютого 2026 року:

вклади у гривні — 1057,8 млрд грн;

вклади в іноземній валюті — 555,1 млрд грн.

Структура вкладів за валютами, www.fg.gov.ua

Вклади фізичних осіб-підприємців

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 лютого 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,6%. Сума їх вкладів склала 187,8 млрд грн.

Розподіл депозитів за розміром

Розмір вкладу, грн. Вклади, % Сума вкладів, % до 10 грн. 39,99 0,00 від 10 до 200 000 грн. 57,98 26,58 від 200 000 до 600 000 грн. 1,38 20,93 від 600 000 до 1 000 000 грн. 0,31 10,48 від 1 000 000 до 2 000 000 грн. 0,21 12,71 від 2 000 000 до 4 000 000 грн. 0,09 10,47 від 4 000 000 до 5 000 000 грн. 0,01 2,76 понад 5 000 000 грн. 0,03 16,07 Всього 100,00 100,00

Структура депозитів за строками

Більшість коштів населення розміщено на рахунках до запитання.

Станом на 1 лютого 2026 року:

вклади до запитання — 70,43%;

строкові депозити — 29,57%.

Строкові вклади розподіляються так:

до 3 місяців — 17,61%;

від 3 до 6 місяців — 7,41%;

від 6 місяців до року — 3,85%;

понад рік — 0,70%.

Більшість коштів населення розміщено на рахунках до запитання, www.fg.gov.ua

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що лідером за обсягом грошей населення на рахунках залишається державний ПриватБанк: на початок року тут зберігалося 623,8 млрд грн грошей фізосіб, або 39% усіх вкладів приватних клієнтів в українських банках. При цьому загальна кількість вкладників-фізосіб за рік майже не змінилася.

На другому місці — державний Ощадбанк : 12,6 млн вкладників, сума — 235,7 млрд гривень, на третьому — приватний Універсал Банк: 10,2 млн вкладників, сума — 141,1 млрд гривень. Цей банк за рік показав найбільше зростання вкладів у відсотках.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.