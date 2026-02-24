Як Національна установа розвитку допомагає малому та середньому бізнесу 24.02.2026, 14:59 — Кредит&Депозит

Андрій Гапон

В Україні продовжує діяти державна програма підтримки малого та середнього бізнесу «5−7-9», спрямована на здешевлення кредитів для підприємців. Її реалізацію забезпечує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). До впровадження ініціативи також долучена Національна установа розвитку (НУР), створена на базі ФРП. Установа покликана розширити інструменти фінансової підтримки бізнесу та сприяти відновленню економіки країни.

Про користь та важливість НУР щодо цієї програми під час конференції FinYear 2026 розповів її голова — Андрій Гапон.

Зазначимо, що НУР працює за моделлю «другого рівня», надаючи кредити через банки-партнери, адмініструє державні програми та залучає міжнародні інвестиції. Як сказав під час свого виступу Гапон, наразі його організація виходить із бюджетом у 18 млрд гривень, який розподіляється на більше, ніж 42 банки-партнера для компенсації відсоткової ставки за програмою «5−7-9».

Зараз, за словами голови НУР, створено нові інструментарії та інші фінансові механізми, які діють на ринку.

«За програмною „5−7-9“ у нас з’явився доступний фінансовий лізинг і доступний фінансовий факторинг, який постійно знаходиться в процесі платежу реалізування. Це зроблено для того, щоб відповідати умовам виплат, які є на ринку наразі», — сказав Гапон.

Також спікер зазначив, що одним з плюсів НУР, окрім створення нових продуктів, є можливість наразі допомогти здобути Україні певні переваги під час відносин із Єврокомісією та іншими донорами, які в нас зараз є партнерами.

Окремо Гапон торкнувся теми основного механізму, який зараз є на ринку, і яким, власне, є портфельні гарантії.

«Їхній обсяг, який зарезервований за виданими кредитами, не дозволяє додаткових розширень. І, власне, одним із таких розширень є гарантії НУР, які будуть лише розширюватися. Цього року ми запускаємо проєкт разом з Банком відбудови Німеччини (KFW), де ще 20 млн євро будуть направлені для того, щоб забезпечити цю необхідний інструментарій для нашого малого та середнього бізнесу», — сказав він.

Ще однією проблемою, як зазначив спікер, є питання стартапів, а саме — питання інкубатора проєктів. Як наголосив голова НУР, аби вирішити цю проблему, в організації зараз працюють із багатьма іноземними партнерами для того, щоб створити певні елементи грантової підтримки. Гапон сподівається, що вже цього року будуть перші екземпляри таких проєктів.

Наостанок голова НУР підкреслив той факт, що наразі організація займається реалізацією 26 програм.

