Безготівкові розрахунки: скільки грошей надійшло в Україну у 2025 році Сьогодні 09:05 — Кредит&Депозит

Жінка здійснює безготівковий переказ коштів

У 2025 році бізнес і населення активно здійснювали безготівкові розрахунки через кредитовий трансфер і прямий дебет. Загалом у межах України провели понад 3,1 млрд таких платіжних операцій.

Про це повідомляє Нацбанк України.

Основну частку сформували саме кредитові перекази — як у внутрішніх, так і в транскордонних розрахунках.

Транскордонні надходження

У 2025 році в Україну з-за кордону надійшло 9,9 млн кредитових переказів на 72,32 млрд дол. США в еквіваленті. Для порівняння, у 2024 році — 5,7 млн операцій на 69,27 млрд дол. США.

Для порівняння, у 2024 році — 5,7 млн операцій на 69,27 млрд дол. США. З України за кордон у 2025 році здійснено 2,5 млн кредитових переказів на суму 89,99 млрд дол. США в еквіваленті (у 2024 році — 1,4 млн операцій на 77,06 млрд дол. США).

За кількістю більшість переказів в Україну — 7,2 млн, або 72,70% — надійшли на користь фізичних осіб. Водночас основна сума коштів — 68,88 млрд дол. США (95,25%) — була спрямована бізнесу в межах зовнішньоекономічних контрактів.

Найбільше коштів в Україну надходило з:

країн ЄС (46,68%),

Швейцарії (20,46%),

США (11,04%).

Платежі в межах України

Торік послуги з виконання платіжних операцій із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету надавали 60 банків і три небанківські фінансові установи.

У межах України за допомогою кредитового трансферу здійснено 3,126 млрд операцій на суму 48,768 трлн грн.

Найбільше внутрішніх кредитових переказів за кількістю ініціювали фізичні особи. Однак за сумою лідирує бізнес: з рахунків суб’єктів господарювання проведено операцій на 45,423 трлн грн — це 93,14% від загальної суми внутрішніх переказів.

Європейські стандарти звітності

У регулятора нагадали, що Національний банк України із 2023 року збирає та публікує дані щодо використання кредитового трансферу та прямого дебету. Такий підхід відповідає практиці Європейський центральний банк та інших провідних центробанків.

Завдяки цьому в Україні впроваджуються сучасні стандарти оцінки безготівкових операцій — як із використанням платіжних карток, так і безпосередньо з рахунків користувачів.

Довідка Finance.ua:

кредитовий трансфер — з його використанням виконується розпорядження платника на переказ коштів з його рахунку (кредитовий переказ) у межах банку / небанківської фінансової установи або між банками / небанківськими фінансовими установами;

прямий дебет — з його використанням виконується списання коштів із рахунку платника на підставі розпорядження отримувача коштів (дебетовий переказ) у межах банку / небанківської фінансової установи або між банками / небанківськими фінансовими установами;

електронні платіжні засоби (переважно звичні нам платіжні картки).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.