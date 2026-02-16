0 800 307 555
Перекази з картки на картку у 2025 році перевищили 1,2 трлн грн — дані НБУ

Фінтех і Картки
43
Онлайн-платежі українців сягнули 770 млрд грн у 2025 році
У 2025 році найбільша частка безготівкових операцій із платіжними картками українських банків припадала на оплату товарів і послуг через платіжні термінали в торговельній та сервісній мережі. Саме цей тип операцій лідирував як за кількістю, так і за обсягами.
Про це свідчить аналіз статистичних даних за 2025 рік щодо операцій з платіжними картками, емітованими українськими банками та фінансовими установами, який проводить Національний банк у межах виконання функції оверсайта платіжної інфраструктури.

Розрахунки в торговельній мережі

Аналіз розподілу безготівкових операцій з платіжними картками українських емітентів за їхніми видами свідчить, що у 2025 році найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки з використанням платіжних терміналів в торговельній та сервісній мережі.
Це 74,3% від кількості та 50,9% від суми всіх безготівкових операцій з платіжними картками (понад 6,7 млрд операцій на суму майже 2 385,4 млрд грн).

Перекази з картки на картку

Перекази з картки на картку за сумою становили 26,3% (або 1 231,9 млрд грн). Їхня кількість була на рівні 7,3% від усіх безготівкових операцій з платіжними картками.

Оплата в інтернеті

Оплата товарів і послуг в інтернеті становила 13,9% від кількості та 16,4% від суми всіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це понад 1,2 млрд операцій на майже 770 млрд грн.

Середній чек за операціями

Середня сума однієї операції в Україні у 2025 році:
  • у торговельній мережі — 354 грн (у 2024 році — 330 грн);
  • із переказу з картки на картку — 1 864 грн (у 2024 році — 1 958 грн);
  • з оплати товарів та послуг в інтернеті — 608 грн (у 2024 році — 561 грн).
Розподіл безготівкових операцій з використанням платіжних карток
Розподіл безготівкових операцій з використанням платіжних карток, Інфографіка: НБУ
За матеріалами:
Finance.ua
ФінтехДебетові карткиКарткиНБУ
