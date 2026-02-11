ПАРТНЕРСЬКА SEPA-перекази від àбанку: як швидко та дешево отримати гроші з Європи Сьогодні 15:40 — Фінтех і Картки

Українці, які працюють або навчаються за кордоном, часто стикаються з високими комісіями за міжнародні грошові перекази. Класичні системи на кшталт Western Union або MoneyGram беруть фіксовані тарифні збори і мають приховані витрати на конвертацію, які можуть «з'їдати» помітну частину суми переказу.

Більш сучасна альтернатива — перекази в євро через систему SEPA (Single Euro Payments Area). àбанк дозволяє отримувати такі перекази на власні картки без жодної комісії, а відправникові зазвичай достатньо заплатити символічну комісію банку в ЄС.

Що таке SEPA і як вона працює

SEPA (Єдина зона платежів у євро) — це стандарт для безготівкових платежів у євро всередині Європи. Система охоплює 36 країн: 27 держав Європейського Союзу, а також Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію, Швейцарію, Монако та Велику Британію. Єдиний стандарт уніфікує правила та реквізити переказів, тому міжнародні європлатежі здійснюються так само швидко й дешево, як і внутрішні у Німеччині або Франції. Платіж надходить на рахунок одержувача зазвичай протягом одного банківського дня.

Згідно із законодавством Європейського Союзу, перекази в євро між різними країнами SEPA не повинні коштувати більше, ніж внутрішній переказ в країні відправника. Тому банки зазвичай беруть символічну комісію або не беруть її взагалі. Окремі банки (переважно італійські та іспанські) можуть встановлювати невеликі збори, але клієнт завжди може скористатись переказом з картки або Trustly. Оскільки SEPA-перекази в євро вважаються локальними, більшість банків не стягують комісії за їхнє зарахування.

Переваги SEPA-переказів на картку àбанку

1. Повна відсутність комісії для одержувача

àбанк не стягує жодної комісії за зарахування переказу SEPA на картку клієнта, як гривневу, так і в євро. Це означає, що одержувач отримує всю суму без втрат. У разі зарахування на гривневу картку банк автоматично конвертує євро в гривню за курсом àбанку на момент зарахування.

2. Низькі витрати для відправника

Перекази SEPA дешеві. За нормами ЄС, плата за міжнародний переказ у євро не може перевищувати вартість локального платежу. Вартість залежить від банку відправника: у багатьох європейських банках комісія за переказ складає 0 € або 0,5−2 € незалежно від суми. При використанні сервісів на кшталт Wise (раніше TransferWise) перекази відправляються саме через SEPA. Сервіс підкреслює, що банки одержувача не повинні стягувати комісію за прийом переказів, але радить уточнювати це окремо. На практиці клієнти àбанку отримують кошти без жодних додаткових зборів. Це особливо вигідно порівняно зі стандартними сервісами Western Union, де розмір комісії може сягати десятків євро залежно від суми.

3. Швидкість і надійність

SEPA-перекази зараховуються протягом одного робочого дня, а якщо відправник надсилає кошти після полудня, то протягом наступного дня. Часом платіж може йти до п’яти днів, якщо в переказі беруть участь декілька банків у різних часових поясах. Порівняно з грошовими системами, коли отримання готівки у відділенні може зайняти час через черги, SEPA-перекази надходять безпосередньо на картковий рахунок і одразу доступні для розрахунків чи зняття готівки у банкоматі.

4. Безпека та зручність

SEPA-платежі використовують міжнародні стандартизовані реквізити — IBAN та BIC, що усуває ризик помилок у реквізитах. Одержувачу не потрібно відвідувати відділення: кошти надходять прямо на картку або рахунок. Платіж можна ініціювати онлайн з будь-якого європейського банку чи сервісу, достатньо знати IBAN і BIC картки àбанку.

Як отримати SEPA-переказ на картку àбанку: покрокова інструкція

Відкрити картку в àбанку. Якщо у вас ще немає картки, можна оформити її онлайн у мобільному застосунку àbank24. Зареєструватися в застосунку àbank24. Після реєстрації зайдіть у меню «Інше→ Міжнародні перекази → SEPA» і отримайте реквізити (IBAN та BIC) для вашої картки. Надіслати реквізити відправнику. Поділіться IBAN та BIC з родичами чи друзями, які перебувають у Польщі, Німеччині, Італії, Іспанії, Франції або іншій країні SEPA. Вони можуть здійснити переказ у євро через свій онлайн-банк, вказавши суму та ваші реквізити. Очікувати зарахування. Переказ зараховується протягом одного робочого дня. При зарахуванні на гривневу картку банк конвертує суму за внутрішнім курсом.

SEPA чи Western Union: що вигідніше?

Параметр SEPA через àбанк Western Union/інші грошові системи Комісія для відправника Від 0 € до ~2 €, залежно від банку, у більшості випадків — безкоштовно Від 3 € до десятків євро; комісія зростає зі збільшенням суми переказу (згідно з тарифами WU) Комісія для одержувача 0 € — àбанк не стягує комісії за зарахування Зазвичай відсутня, але курс конвертації менш вигідний, тому реальні втрати вищі Швидкість зарахування 1 робочий день, іноді до 5 днів «Гроші за кілька хвилин», але видача лише готівкою у відділенні Спосіб отримання На банківську картку; кошти одразу можна витрачати або знімати Отримання готівки в точці видачі; треба мати паспорт і код переводу Зручність для відправника Переказ здійснюється у євро з рахунку будь-якого банку чи сервісу (наприклад, Wise); комісії відповідають локальному переказу Відправка можлива онлайн чи у відділенні; тариф залежить від країни та суми Коли обрати Регулярні перекази на картку, великі суми (зарплата, допомога), коли важлива низька комісія і швидкість Разові перекази готівкою, коли отримувач не має банківської картки

Аналіз

Як видно із таблиці, SEPA-перекази через àбанк суттєво дешевші та більш зручні для регулярних переказів з Європи до України. Комісія для відправника часто дорівнює нулю, а банк-одержувач не знімає жодних коштів. Western Union та подібні системи підходять лише для випадків, коли потрібно швидко отримати готівку без відкриття рахунку, але за це доводиться платити вищу комісію та погодитися на менш вигідний курс конвертації.

Поради для відправників і одержувачів

Перевіряйте назву одержувача. Для SEPA-переказу потрібні повні реквізити: ім’я та прізвище отримувача, IBAN його картки і, за необхідності, BIC. Переконайтеся, що відправник правильно вказав ці дані. Використовуйте онлайн-банкінг. Більшість європейських банків підтримують SEPA-перекази у своїх додатках. Також можна скористатися сервісами на кшталт Wise або Revolut, де перекази обробляються швидко і часто не мають додаткових комісій. Уточнюйте курс конвертації. Якщо кошти надходять на гривневу картку, àбанк конвертує євро у гривню за внутрішнім курсом. Перевірте курс у день надсилання, щоб розуміти, скільки гривень отримаєте. Надсилайте більші суми разом. Оскільки комісія за переказ у більшості банків фіксована, дешевше відправляти більшу суму одним платежем, ніж кілька дрібних. Обирайте правильну валюту. SEPA працює лише з євро. Якщо зарплата або прибуток нараховується у польських злотих чи фунтах стерлінгів, переведіть кошти у євро перед здійсненням SEPA-переказу.​

Висновок

Перекази в євро за системою SEPA на картки àбанку відкривають простий та дешевий спосіб передати гроші з Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії, Франції або будь-якої іншої країни SEPA. Завдяки нульовій комісії для одержувача та мінімальним зборам для відправника такі перекази більш вигідні за традиційні міжнародні системи переказів. Процедура проста: достатньо отримати IBAN картки у застосунку àbank24 і передати його відправнику. Кошти надходять швидко, і одержувач може одразу розпоряджатися ними. SEPA-перекази — це сучасний спосіб підтримувати родину в Україні без зайвих витрат.

