У 2025 році кількість ідентифікацій через BankID НБУ зросла на 25% у порівнянні з 2024 (інфографіка)

Фінтех і Картки
Кількість успішних електронних ідентифікацій у Системі BankID НБУ за підсумками 2025 року досягла 109,4 млн шт., що на 25% більше, ніж у 2024 році.
Про це повідомили в НБУ.
Кількість успішних електронних ідентифікацій комерційних абонентів упродовж минулого року зросла на 12% та становила 6,5 млн ідентифікацій, некомерційних — на 26% та досягла 102,9 млн.
У 2025 році збільшенню кількості успішних ідентифікацій у системі сприяло розширення переліку дистанційних послуг у державному секторі, пожвавлення активності на фінансовому ринку. Так, торік до Системи BankID НБУ було підключено 11 нових абонентів — надавачів послуг.
Система BankID НБУ використовується для надання широкого спектру державних та комерційних послуг.
  • для автентифікації громадян на державному порталі та в мобільному застосунку «Діяˮ,
  • а також залишається єдиним методом автентифікації у мобільному застосунку «Резерв+».
Серед комерційних затребуваними для користувачів є послуги банків, небанківських фінансових установ, страхових компаній, телекомоператорів та інших надавачів послуг (зокрема послуги електронних оголошень щодо оренди нерухомого та рухомого майна).
«Система BankID НБУ залишається ефективним інструментом постачання електронної ідентифікації для дистанційних сервісів у різних сферах. Зростання кількості ідентифікацій як у державному, так і приватному секторах свідчить про практичну затребуваність такого інструменту та довіру з боку користувачів системи», — зазначила Ольга Василєва, заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку.
Раніше Національний банк України у рекомендаціях для банків щодо фінансового моніторингу закликав активніше користуватися передбаченим законом правом обміну інформацією про клієнтів, яким було відмовлено в підтриманні ділових відносин.
