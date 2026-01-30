НБУ ввів в обіг нову пам’ятну монету «Українська бавовна. Ракета-дрон „Паляниця“» Сьогодні 17:37

Національний банк увів в обіг нову пам’ятну монету, присвячену українським оборонним технологіям та їхнім розробникам — «Українська бавовна. Ракета-дрон „Паляниця“».

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«„Паляниця“ — це не лише зразок сучасної військової техніки, що демонструє здатність України знаходити інноваційні рішення, швидко масштабувати їх і застосовувати там, де це має найбільший стратегічний ефект, а й символ національної оборонної потужності, української винахідливості та незламності, що гартується в боротьбі за свободу», — заявили в НБУ.

Як виглядає монета

Монета має номінал 5 гривень.

На її аверсі зображено стилізований силует ракети-дрона «Паляниця», що вражає ворожого змія.

На реверсі монети зображено атаку української далекобійної ракети-дрона на об’єкт паливно-енергетичного комплексу країни-агресора. Угорі — напис Паляниця.

На аверсі монети зображено стилізований силует ракети-дрона «Паляниця», на реверсі — атаку української далекобійної ракети-дрона, Фото: НБУ

Тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор: Володимир Атаманчук.

Як і коли можна придбати монету

Пам’ятна монета «Українська бавовна. Ракета-дрон „Паляниця“» введена в обіг 30 січня 2026 року.

Її реалізація в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб'юторами розпочнеться в лютому 2026 року.

