НБУ ввів в обіг нову пам’ятну монету «Українська бавовна. Ракета-дрон „Паляниця“»

36
Національний банк увів в обіг нову пам’ятну монету, присвячену українським оборонним технологіям та їхнім розробникам — «Українська бавовна. Ракета-дрон „Паляниця“».
Про це повідомила пресслужба регулятора.
«„Паляниця“ — це не лише зразок сучасної військової техніки, що демонструє здатність України знаходити інноваційні рішення, швидко масштабувати їх і застосовувати там, де це має найбільший стратегічний ефект, а й символ національної оборонної потужності, української винахідливості та незламності, що гартується в боротьбі за свободу», — заявили в НБУ.

Як виглядає монета

Монета має номінал 5 гривень.
На її аверсі зображено стилізований силует ракети-дрона «Паляниця», що вражає ворожого змія.
На реверсі монети зображено атаку української далекобійної ракети-дрона на об’єкт паливно-енергетичного комплексу країни-агресора. Угорі — напис Паляниця.
На аверсі монети зображено стилізований силует ракети-дрона «Паляниця», на реверсі — атаку української далекобійної ракети-дрона
На аверсі монети зображено стилізований силует ракети-дрона «Паляниця», на реверсі — атаку української далекобійної ракети-дрона, Фото: НБУ
Тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакованні.
Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор: Володимир Атаманчук.

Як і коли можна придбати монету

Пам’ятна монета «Українська бавовна. Ракета-дрон „Паляниця“» введена в обіг 30 січня 2026 року.
Її реалізація в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб'юторами розпочнеться в лютому 2026 року.
НБУ
