Кількість нових бізнесів у росії знизилася до мінімуму за останні 14 років Сьогодні 21:23

Кількість нових бізнесів у росії знизилася до мінімуму за останні 14 років

У росії спостерігається найнижчий показник відкриття нових компаній за останні 14 років.

Згідно з її даними, торік у країні-агресорці зареєструвалися лише 173 тисячі юридичних осіб. Це на 20% менше, ніж роком раніше. Водночас кількість ліквідованих компаній різко зросла до 233 тисяч. Тобто закривалося бізнесів на чверть більше, ніж відкривалося.

Найбільший удар

Найбільший удар отримали будівництво, девелопмент, роздрібна торгівля та сфера посередницьких послуг. У цих секторах різко впала рентабельність через дорогі кредити, скорочення попиту та згортання інвестиційних програм.

Додатковий тиск створили зростання страхових внесків, підвищення утилізаційного збору та спад у споживчому секторі, особливо в офлайн-торгівлі й автомобільному бізнесі.

Системні проблеми економіки лише посилюють негативну динаміку. Російський бізнес стикається з жорсткою фіскальною політикою, посиленням податкового контролю та заходами проти «дроблення» компаній. Банки зі свого боку обмежують кредитування на тлі високої ключової ставки, а неплатежі великих замовників та державних структур дедалі частіше призводять до касових розривів і банкрутств.

Юридичні особи масово зникають, поступаючись примітивнішим і вразливішим формам підприємництва, які обирають задля виживання.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.