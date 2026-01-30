Скільки нині коштує оренда будинку в Україні Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

українці хочуть переїхати в будинок за місто

Через постійні відключення електроенергії та відсутність опалення, деякі кияни починають замислюватися над тим, щоб переїхати у приватний будинок.

Де які ціни розповіли експерти: рієлторка, засновниця агентства Bondaruk Partners Олена Бондарук та рієлтор Олександр Бойко, пише УНІАН . Ми вибрали основне.

Від чого залежить ціна

Якщо розглядати приватний сектор Києва та області, то витрати залежатимуть від класу будинку:

економ-клас — від 400 до 600 доларів на місяць;

сучасні споруди (котеджні забудови в Києві або передмісті) — від 1000 доларів;

середній сегмент — 1000−2000 доларів;

бізнесовий — від 2500 доларів і вище.

За словами рієлторки Олена Бондарук, є пропозиції навіть за 15000 доларів, вартість залежить від потреб орендаря.

Втім, можна знайти й недорогі варіанти: «Половину будинку можна орендувати і за 15 тисяч гривень, але його не завжди можна зробити автономним, зокрема через те, що там стара проводка. З цієї причини, до прикладу, такі будинки не можна обладнати зарядними станціями. А не всі люди хочуть користуватися генераторами, бо вони не лише потребують постійних додаткових витрат на пальне, а й створюють додатковий шум. Цей прилад може споживати 1−2 літри бензину на годину, тобто витрати на пальне можуть становити понад 100 гривень щогодини. Якщо його постійно використовувати, то це дороге задоволення», — зазначає експертка.

Де найдешевше

Олена Бондарук попереджає, що ціни тут дуже різняться. Більший попит на регіони, де в Україні зараз безпечно жити — Закарпаття (Ужгород), Львівська область. У західних регіонах, де менше обстрілів, ціни вищі, аніж у Києві:

«Але в основному вартість оренди в інших областях нижча, аніж у столиці, на 10−20%».

Гарантійний платіж (застава), каже рієлторка, зазвичай становить 100% від орендної ставки за місяць. Тобто, якщо вартість оренди будинку за місяць становить 1000 доларів, то така ж сума в гривневому еквіваленті і буде заставою.

Ще треба враховувати, що у разі використання генератора будуть значні додаткові витрати і в окремих випадках можуть сягати рівня місячної орендної плати.

Де найбільший попит

За словами Олени Бондарук, у Київській області більшим попитом користуються такі напрямки: Обухівська, Новообухівська, Одеська, Житомирська, Варшавська траси, які знаходяться на Правому березі Дніпра.

Раніше Finance.ua писав , що на первинному ринку зростає інтерес до квартир у малоповерхових комплексах, тоді як на вторинному — до приватних будинків з можливістю автономного проживання.

Квартири у великих містах лишаються доволі привабливими з погляду ліквідності та орендного бізнесу. Але будинки набувають популярності серед тих, хто прагне вкласти гроші у більш стабільне та довгострокове рішення.

До придбання будинку українців стимулюють:

приватність;

простір;

відсутність за стіною сусідів;

наявність власного відокремленого подвір’я, на якому можна і власний сад облаштувати, і зону відпочинку організувати.

Комунальні витрати, звісно, є. Але за ОСББ, ліфт, обслуговування спільної території нічого сплачувати не треба. Додатково багато що реально оптимізувати шляхом сучасних технологій та можливостей. Наприклад, можна встановити сучасний твердопаливний котел, можна придбати сонячні батареї тощо.

