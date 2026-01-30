Чи реально почати кар’єру в ІТ у 2026 (інфографіка) Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

На “джуніорські” ролі компанії часто обирають кандидатів із більшим бекграундом

У 2025 році кількість вакансій без вимог до досвіду зросла майже на 20% порівняно з 2024 роком. Попри збільшення кількості пропозицій для початківців, загальна кількість наймів не зросла пропорційно. Це може свідчити про те, що навіть на позиції без формальних вимог до досвіду компанії часто обирають кандидатів із більшим професійним бекграундом.

Про це свідчить аналітика Djinni.

Протягом перших трьох місяців після реєстрації на Djinni у 2025 році найняли 1,7% кандидатів без досвіду. Показник залишається невисоким, але це майже вдвічі більше, ніж у 2024 році, і в чотири рази більше, ніж у 2023-му.

Найвищі шанси на найм мали кандидати в категоріях Lead Generation та Security. Водночас за останні чотири роки суттєво зросла кількість реєстрацій дата-аналітиків, але їхні шанси на найм знизилися.

Позитивна динаміка спостерігалася для C+±розробників без досвіду. Схожа ситуація у маркетологів, сейлзів і проджект-менеджерів. Також кращими, ніж у попередні три роки, були показники наймів .NET і Python-розробників, фронтендерів та тестувальників, хоча вони ще не повернулися до довоєнного рівня.

Найпопулярніші категорії для початківців

Кількість кандидатів без досвіду на Djinni з початком повномасштабного вторгнення спочатку стрімко зростала, а потім так само стрімко знижувалась. В 2025-му темпи падіння вже не такі різкі, а все ж в січні 2026 новачків у пошуку на 30% менше, ніж було рік тому.

При цьому загальна кількість кандидатів онлайн протягом року залишалась стабільною, тобто частка новачків поступово знижується: на початку 2023 їх було 22%, минулого року — 11%, а зараз — лише 7%.

Як і минулого року, найбільше вакансій для кандидатів без досвіду зосереджено в нетехнічних категоріях. Лідерами залишаються Marketing та Support — на них припадає 19% і 10% відповідно від усіх вакансій із вимогами до року досвіду або без них.

Категорія Sales після падіння на початку року повернулася на третє місце з часткою 6%. Показники QA та Lead Generation залишилися приблизно на тому самому рівні.

Водночас найбільше у 2025 році зростала кількість вакансій для розробників — їх опублікували на 40% більше, ніж у 2024-му. Додатковими драйверами зростання стали маркетингові категорії та тестування. Натомість кількість вакансій для менеджерів без досвіду та дата-спеціалістів помітно скоротилася.

Найбільше вакансій для кандидатів без досвіду зосереджено в нетехнічних категоріях, blog.djinni.co

Найми

У 2025 році на Djinni найняли 920 кандидатів без досвіду або з досвідом до одного року. Це 11% від усіх наймів за рік. Ця частка не дуже міняється останні 5 років.

Водночас змінилося співвідношення між технічними та нетехнічними спеціалістами. Частка нетехнічних наймів серед новачків зросла з 11% до 27%, тоді як частка розробників знизилася з 46% до 37% (хоча у 2024 році вона становила 34%).

Частка інших технічних спеціалістів, зокрема тестувальників і аналітиків, до 2024 року залишалася стабільною, але у 2025-му зменшилася через зростання частки розробників.

Найбільше серед кандидатів без досвіду у 2025 році наймали manual QA, на них припадає 12% усіх таких наймів. Ще майже 9% це фронтенд-розробники. Далі йдуть маркетинг, підтримка та Python-розробники.

У 2025 році на Djinni найняли 920 кандидатів без досвіду або з досвідом до одного року, blog.djinni.co

Зарплати

Медіанна зарплата для більшості категорій кандидатів без досвіду залишається стабільною — $500.

Вигідно вирізняється категорія Support, де типовий рівень зарплат становить $500−650. Менш привабливими виглядають найми .NET та Python-розробників, у яких нижня межа типових зарплат опускається до $300.

Медіанна зарплата для більшості категорій кандидатів без досвіду залишається стабільною — $500, blog.djinni.co

Порівняно з 2024 роком, у більшості категорій верхня межа зарплат знизилася. Наприклад, Support і Project Managers раніше наймали з очікуваннями $500−700.

Вилки зарплат у вакансіях без вимог до досвіду зазвичай вищі, ніж у профілях кандидатів, оскільки розраховані на залучення більш досвідчених спеціалістів. Найвищі пропозиції фіксуються для Artist — $600−1500, а також для маркетологів і сейлзів — $500−1000. Найнижчі вилки — у QA, JavaScript та QA Automation ($300−600). Водночас порівняно з минулим роком зросли ставки у вакансіях для Python: з $200−600 до $400−700.

Вилки зарплат у вакансіях без вимог до досвіду зазвичай вищі, ніж у профілях кандидатів, blog.djinni.co

