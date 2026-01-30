Укрпошта нагадала про строки використання коштів «Зимової підтримки» Сьогодні 16:41 — Особисті фінанси

Укрпошта нагадала про строки використання коштів «Зимової підтримки»

Станом на кінець січня 2026 року коштами програми через Укрпошту скористалися 4 259 380 разів. Це означає, що понад 80% отримувачів уже повністю або частково отримали та використали передбачену допомогу. У отримувачів залишається близько місяця, щоб скористатися коштами.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Скільки часу залишилося на використання коштів

Граничний термін використання коштів «Зимової підтримки» для одержувачів пенсій та інших соціальних виплат, яким допомогу було призначено автоматично, а також для громадян, які подали заяву через Укрпошту, спливає наприкінці лютого 2026 року.

Після завершення цього строку невикористані суми автоматично повернуть до державного бюджету.

На що можна витратити кошти через Укрпошту

Отримані кошти можна використати безпосередньо у поштових відділеннях на:

оплату комунальних послуг;

придбання ліків і медичних товарів;

купівлю товарів українського виробництва, доступних у відділеннях;

оформлення передплати друкованих видань;

донати на ЗСУ.

Скільки українців скористалися програмою

Загалом у 2025 році понад 3,8 мільйона українців, або близько 10% населення країни, оформили виплату через Укрпошту.

З них 1 911 429 осіб подали заяви особисто у відділеннях компанії. Ще майже 2 мільйони громадян отримали кошти автоматично разом із пенсіями та іншими соціальними виплатами.

«Таким чином, через один канал було забезпечено доступ до програми для понад 3,8 мільйона громадян, зокрема мешканців населених пунктів із обмеженим доступом до цифрових сервісів», — повідомили в компанії.

