0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві на Троєщині супермаркети почали працювати цілодобово (список)

Особисті фінанси
56
У Деснянському районі Києва низка супермаркетів перейшла на цілодобовий режим роботи та фактично виконує функції пунктів незламності.
Про це розповідає Деснянська районна державна адміністрація.
У магазинах мешканці можуть не лише придбати продукти, а й перепочити, зігрітися та підзарядити мобільні пристрої.
Частина супермаркетів працює на генераторах і забезпечує стабільну температуру навіть під час відключень електроенергії.
Список супермаркетів тут.
В Києві 378 багатоповерхівок залишаються без тепла. Більшість із них — на Троєщині. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Впродовж вчорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перших понад 100 будинків. Цієї ночі — ще 50″, — пишуть в КМДА.
Комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems