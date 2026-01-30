У Києві на Троєщині супермаркети почали працювати цілодобово (список) Сьогодні 16:22 — Особисті фінанси

У Деснянському районі Києва низка супермаркетів перейшла на цілодобовий режим роботи та фактично виконує функції пунктів незламності.

У магазинах мешканці можуть не лише придбати продукти, а й перепочити, зігрітися та підзарядити мобільні пристрої.

Частина супермаркетів працює на генераторах і забезпечує стабільну температуру навіть під час відключень електроенергії.

В Києві 378 багатоповерхівок залишаються без тепла. Більшість із них — на Троєщині. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Впродовж вчорашнього дня на Троєщині до опалення підключили перших понад 100 будинків. Цієї ночі — ще 50″, — пишуть в КМДА.

Комунальники й енергетики продовжують працювати в різних районах столиці, щоб повернути теплопостачання в оселі киян.

