Які пенсіонери можуть не платити комуналку з 1 лютого Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

Пільги за комуналку для пнсіонерів

Деяким пенсіонерам належать пільги після 60 років за умови «особливого статусу».

Про це повідомляється в різних документах, серед яких Закон України «Про статус ветеранів війни» № 3551-XII від 22.10.1993 та Закон України «Про захист ветеранів праці» № 3721-XII від 22.03.1993, пише УНІАН.

На основі наведених джерел, категорії, наділені особливим соціальним статусом, включають:

колишніх учасників бойових дій,

осіб з інвалідністю I та II групи,

ветеранів праці — пенсіонерів, які мають значний стаж у важких або особливо важливих професіях,

колишніх державних службовців, педагогів, медиків (особливо в сільській місцевості.

Ці пенсіонери отримують не просто фіксовану надбавку до пенсії, а й право на максимальні знижки за ЖКП, що дозволяє їм зберігати звичний рівень життя без надмірних фінансових навантажень.

Читайте також Хто отримає вдвічі більші пенсії: що готує Кабмін

Розмір пільги залежить від категорії: ветерани та інваліди війни можуть повністю звільнятися від оплати, а ветерани праці та колишні державні службовці отримують знижку до 50−75%.

Втім, є й інша підстава для отримання пільгових виплат — вони можуть надаватися пенсіонерам після досягнення певного віку.

Згідно з Пенсійним фондом України , деякі громадяни можуть повністю повернути гроші, витрачені на оплату комунальних послуг, купівлю дров або скрапленого газу для опалення.

Ця пільга доступна пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості та до виходу на пенсію не менше трьох років пропрацювали у сферах, пов’язаних з:

• освітою;

• культурою (бібліотеки, музеї тощо);

• медициною;

• фармацевтикою;

• захистом навколишнього середовища.

При цьому професійний стаж повинен бути не менше трьох повних років на момент виходу на пенсію.

Читайте також Яким пенсіонерам можуть припинити виплачувати пенсії з 1 січня

Також згідно з Постановою КМУ «Про порядок надання житлових субсидій» № 848, пенсіонери віком 70 років і старше можуть отримати знижку до 50% на оплату ЖКП, якщо вони належать до певних пільгових категорій і якщо їх середньомісячний дохід на особу не перевищує податкової соціальної пільги.

Відповідно до тієї ж Постанови, пенсіонери можуть оформити житлову субсидію, якщо витрати на ЖКГ перевищують 15% доходу сім’ї.

Іншими словами, сам по собі вік не звільняє від оплати, але дає право на субсидії та надбавки, особливо якщо дохід невеликий.

Як оформити пільги

Для отримання пільг на оплату комунальних послуг пенсіонерам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення (УСЗН) за місцем реєстрації або подати заяву через портал «Дія».

Як розповів міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін, підвищення пенсій до 6 тисяч гривень торкнеться як мінімум третини пенсіонерів. Але є умова — реформа солідарної системи. Раніше ми писали , що Кабмін працює над таким рівнем мінімальних виплат, щоб пенсію в Україні підняти до 6 тисяч гривень.Як розповів міністр соціальної політики, сім’ї та нацєдності Денис Улютін, підвищення пенсій до 6 тисяч гривень торкнеться як мінімум третини пенсіонерів. Але є умова — реформа солідарної системи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.