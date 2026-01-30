Купівля та оренда кімнат в Україні дорожчає — OLX Сьогодні 09:03 — Нерухомість

Найдорожчими містами для оренди кімнат залишаються Ужгород, Львів та Київ.

У грудні 2025 року медіанна ціна довгострокової оренди кімнати в Україні становила 4 тис. грн, що на 14% більше, ніж наприкінці 2024 року. Кількість оголошень зменшилася на 5%, а кількість відгуків — на 12%. Якщо говорити про оренду кімнат, найбільші прирости відбулись на сході та півдні Україні. Щодо купівлі ситуація інша: найбільші показники зростання фіксували у містах заходу.

Про це свідчать дані OLX Нерухомість

Як змінились ціни на довгострокову оренду кімнат

Найбільше зростання цін спостерігалося у містах, наближених до зони бойових дій, зокрема Миколаїв, Суми та Харків — медіанна ціна оренди кімнати тут підвищилася на 20−25%, до 2,4−2,5 тис. грн.

Помірніший ріст (+15%) зафіксували у Луцьку, Житомирі, Івано-Франківську та Рівному, де медіанна орендна плата досягла 4 тис. грн.

Найдорожчими містами для оренди кімнат залишаються Ужгород (6 тис. грн), Львів (5 тис. грн) та Київ (4,2 тис. грн). Тут зростання цін у порівнянні з груднем 2024 року склало від 5% до 10%.

Зниження медіанної вартості оренди зафіксовано лише у Херсоні (-21% до 1,5 тис. грн) та Чернігові (-4% до 2,2 тис. грн).

Як змінились ціни на купівлю кімнат

Медіанна ціна купівлі кімнати в Україні у грудні 2025 року становила 442 тис. грн ($10,2 тис.), що на 11% більше, ніж у грудні 2024 року. Кількість оголошень знизилася на 8%, тоді як кількість відгуків майже не змінилася (+0,4%).

Найбільше зростання цін на купівлю кімнат зафіксовано у західних обласних центрах:

Ужгород +82% до 769 тис. грн ($17,7 тис.);

Чернівці +70% до 759 тис. грн ($17,5 тис.);

Івано-Франківськ +68% до 930 тис. грн ($21,4 тис.);

Львів +62% до 1,2 млн грн ($27,6 тис.);

Луцьк +58% до 864 тис. грн ($19,9 тис.).

Менші темпи зростання спостерігалися у Вінниці (+25% до 789 тис. грн / $18,2 тис.), Дніпрі (+24% до 570 тис. грн / $13,1 тис.), Житомирі (+22% до 658 тис. грн / $15,1 тис.) та Тернополі (+25% до 570 тис. грн / $13,1 тис.).

У Києві медіанна ціна купівлі кімнати зросла на 14% до 754 тис. грн ($17,4 тис.), в Одесі на 13%, до 423 тис. грн ($9,7 тис.).

Зниження медіанної вартості купівлі спостерігали у:

Запоріжжі -5% до 232 тис. грн ($5,3 тис.);

Полтаві -6% до 477 тис. грн ($10,9 тис.);

Черкасах -3% до 501 тис. грн ($11,5 тис.).

Війна докорінно змінила країну, і ринок нерухомості не залишився осторонь цих трансформацій. У той час як в одних регіонах ціни на житло стрімко зросли, в інших — навіть ще вчора привабливі та перспективні об’єкти практично втратили свою цінність. Ці контрасти яскраво відображають глибину змін, спричинених воєнними подіями. Finance.ua дізнався ціни в регіонах на первинне та вторинне житло. Цей матеріал буде корисним для тих, хто планує придбання однокімнатної квартири та починає порівнювати пропозиції.

