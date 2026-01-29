Які поверхи в будинках українці обирають найчастіше (думка експертів) Сьогодні 21:03 — Нерухомість

Які поверхи обирають нині українці

Раніше квартири на верхніх поверхах купували більше через гарний вид з вікна та відсутність сусідів зверху. Нині найменший попит сьогодні має квартира на останньому поверсі.

У багатоповерхових будинках саме верхні поверхи найбільше залежать від роботи ліфта. Під час відключення електроенергії це стає проблемою, особливо для родин з дітьми та людей старшого віку

Квартира на першому поверсі також рідко стає пріоритетним вибором під час купівлі житла, пише АН Perfect. Головна причина полягає у відсутності приватності, адже вікна виходять на вулицю або у двір, тому перехожі легко можуть бачити, що відбувається всередині.

«Якщо ми говоримо про вторинний ринок, то на першому поверсі під квартирою підвал, відповідно, в приміщенні буде холодніше, сиріше, може бути таке, що старі комунікації прориває і волога збільшується тощо», — зазначила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак

Мінуси

Серед поширених мінусів називають підвищений рівень шуму з дороги та під’їзду. Хоча ціна квартири на першому поверсі зазвичай нижча, багато людей не готові жертвувати комфортом і спокоєм заради економії.

Які поверхи обирають найчастіше

Найбільший попит на ринку житла мають квартири на середніх поверхах. Зазвичай покупці обирають житло з третього по восьмий поверх, бо саме цей варіант вважається оптимальним за співвідношенням ціни квартири, безпеки та зручності.

Середні поверхи забезпечують комфортний рівень проживання, менше шуму з вулиці та достатньо природного світла. Такі квартири не настільки залежать від ліфта, як житло на верхніх поверхах, і водночас позбавлені основних недоліків першого поверху.

Ціни на оренду

Орендарі також часто обирають середні поверхи. Вартість оренди на середніх поверхах може бути трохи вищою за інші варіанти. Найнижчою за вартістю залишається оренда на першому поверсі.

