Кого не можуть виселити із житла в 2026 році

Кого не можуть виселити із житла

Неповнолітні залишаються найзахищенішою категорією. Органи опіки та піклування тепер беруть участь у таких справах не «для галочки».

Навіть якщо власник змінився або термін оренди вичерпано, дитина не може просто піти на вулицю, пише novyny.live.

«Діти мають право користуватися житлом нарівні з власником або наймачем», — сказано у статті 18 закону «Про охорону дитинства»

Без надання рівноцінного житла суди просто блокують будь-які спроби виселення.

Військовослужбовці

Окремий і дуже жорсткий пріоритет — родини військовослужбовців. У 2026 році судова практика остаточно закріпила фактичний імунітет для родин ветеранів та мобілізованих.

Будь-які спроби виставити за двері сім’ю захисника під час дії воєнного періоду сприймаються як порушення державних гарантій. Суди у таких справах майже завжди стають на бік мешканців.

Співвласники та прописані родичі

Часткова власність або законно вселені члени сім’ї. Якщо у людини є бодай 1/10 частки квартири, виселити її неможливо, адже вона користується своїм майновим правом.

Те саме стосується і родичів: стаття 156 Житлового кодексу вказує, що вони мають право користуватися житлом нарівні з власником. І той факт, що стосунки зіпсувалися, сам по собі не є приводом для виселення.

Думка експерта

Як повідомив юрист Олег Козляк, спільна власність на нерухомість в Україні часто стає причиною конфліктів між родичами чи подружжям. Коли порозуміння досягти не вдається, єдиним дієвим механізмом захисту прав стає звернення до суду.

«Суд може не лише поділити майно, а й встановити порядок користування або присудити грошову компенсацію», — зазначив Козляк.

Це дозволяє кожній стороні отримати свою законну частку навіть у складних технічних умовах.

Раніше Верховна Рада України 13 січня 2026 року прийняла в другому читанні та в цілому проєкт Закону № 12377 «Про основні засади житлової політики». Документ закладає нову системну модель формування та реалізації державної житлової політики і замінює застарілу нормативну базу.

Ключові положення закону

Законом встановлюються основні правові, економічні та організаційні засади житлової політики, зокрема:

принципи, пріоритети та завдання держави у сфері житлових відносин;

вимоги до споживчої якості житла;

механізми державної підтримки будівництва, придбання та оренди житла;

порядок формування та використання державного, комунального і приватного житлових фондів;

повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлової політики.

Правила щодо службового житла. Відтепер воно надаватиметься виключно тимчасово, його не можна буде приватизувати, а проживати можна буде тільки на час виконання службових обовʼязків за пільгову орендну плату і після припинення трудових відносин його потрібно буде звільнити.

Ще один інструмент, який запроваджується — оренда з правом викупу. Це житло, яке після 10 років оренди, можна буде отримати у власність, але цим правом можна буде скористатися тільки один раз. Платежі, які сплачував орендар за цей період, йтимуть у спеціальний револьверний фонд, з якого будуватимуть нове соціальне житло

