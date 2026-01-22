Кого не можуть виселити із житла в 2026 році
Неповнолітні залишаються найзахищенішою категорією. Органи опіки та піклування тепер беруть участь у таких справах не «для галочки».
Навіть якщо власник змінився або термін оренди вичерпано, дитина не може просто піти на вулицю, пише novyny.live.
«Діти мають право користуватися житлом нарівні з власником або наймачем», — сказано у статті 18 закону «Про охорону дитинства».
Без надання рівноцінного житла суди просто блокують будь-які спроби виселення.
Військовослужбовці
Окремий і дуже жорсткий пріоритет — родини військовослужбовців. У 2026 році судова практика остаточно закріпила фактичний імунітет для родин ветеранів та мобілізованих.
Будь-які спроби виставити за двері сім’ю захисника під час дії воєнного періоду сприймаються як порушення державних гарантій. Суди у таких справах майже завжди стають на бік мешканців.
Співвласники та прописані родичі
Часткова власність або законно вселені члени сім’ї. Якщо у людини є бодай 1/10 частки квартири, виселити її неможливо, адже вона користується своїм майновим правом.
Те саме стосується і родичів: стаття 156 Житлового кодексу вказує, що вони мають право користуватися житлом нарівні з власником. І той факт, що стосунки зіпсувалися, сам по собі не є приводом для виселення.
Думка експерта
Як повідомив юрист Олег Козляк, спільна власність на нерухомість в Україні часто стає причиною конфліктів між родичами чи подружжям. Коли порозуміння досягти не вдається, єдиним дієвим механізмом захисту прав стає звернення до суду.
«Суд може не лише поділити майно, а й встановити порядок користування або присудити грошову компенсацію», — зазначив Козляк.
Це дозволяє кожній стороні отримати свою законну частку навіть у складних технічних умовах.
Раніше Верховна Рада України 13 січня 2026 року прийняла в другому читанні та в цілому проєкт Закону № 12377 «Про основні засади житлової політики». Документ закладає нову системну модель формування та реалізації державної житлової політики і замінює застарілу нормативну базу.
Ключові положення закону
Законом встановлюються основні правові, економічні та організаційні засади житлової політики, зокрема:
- принципи, пріоритети та завдання держави у сфері житлових відносин;
- вимоги до споживчої якості житла;
- механізми державної підтримки будівництва, придбання та оренди житла;
- порядок формування та використання державного, комунального і приватного житлових фондів;
- повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлової політики.
Правила щодо службового житла. Відтепер воно надаватиметься виключно тимчасово, його не можна буде приватизувати, а проживати можна буде тільки на час виконання службових обовʼязків за пільгову орендну плату і після припинення трудових відносин його потрібно буде звільнити.
Ще один інструмент, який запроваджується — оренда з правом викупу. Це житло, яке після 10 років оренди, можна буде отримати у власність, але цим правом можна буде скористатися тільки один раз. Платежі, які сплачував орендар за цей період, йтимуть у спеціальний револьверний фонд, з якого будуватимуть нове соціальне житло
