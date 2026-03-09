0 800 307 555
Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні у 2026 році (інфографіка)

Нерухомість
212
Найдешевше житло для оренди у Харківській області
Найбільша кількість оголошень про оренду житла у лютому з’явилася у Чернігівській області — +86%. Найпомітніше зменшення пропозицій спостерігалось у Полтавській області (-16%). Загальна ситуація по країні демонструє коливання в межах кількох відсотків у залежності від регіону.
Про це свідчать дані дослідження Dim.ria.

Ціни

У лютому Київ знову лідирує за середньою ціною на оренду — 23 тис. грн/місяць за однокімнатну квартиру (+2% порівняно з січнем).
Найдешевше житло для оренди у Харківській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 4,9 тис. грн.
Як змінилася середня вартість однокімнатної квартири за рік:
  • м. Київ — 23 000 грн, +15%;
  • Закарпатська область — 20 500 грн, +11%;
  • Львівська область — 16 500 грн, без змін;
  • Івано-Франківська область — 16 400 грн, +14%;
  • Черкаська область — 16 000 грн, +14%;
  • Волинська область — 15 000 грн, без змін;
  • Вінницька область — 14 350 грн, +20%;
  • Дніпропетровська область — 14 000 грн, +17%;
  • Київська область — 14 000 грн, +17%;
  • Хмельницька область — 12 500 грн, +25%;
  • Рівненська область — 12 000 грн, без змін;
  • Полтавська область — 11 500 грн, +15%;
  • Одеська область — 11 000 грн, +38%;
  • Житомирська область — 10 500 грн, -13%;
  • Тернопільська область — 10 250 грн, без змін;
  • Чернівецька область — 10 250 грн, -7%;
  • Кіровоградська область — 8 500 грн, -13%;
  • Сумська область — 8 000 грн, +33%;
  • Запорізька область — 6 000 грн, без змін;
  • Миколаївська область — 6 000 грн, +20%;
  • Чернігівська область — 5 000 грн, без змін;
  • Харківська область — 4 900 грн, +23%.
Порівняння середньої вартості у лютому 2026 року до січня 2026
Порівняння середньої вартості у лютому 2026 року до січня 2026, dom.ria.com
Якщо розглядати столицю детальніше, то найдорожча оренда в Печерському районі — 23,5 тис. грн, найдешевша у Деснянському — 9 тис. грн за однокімнатну квартиру.
Середня вартість оренди квартири в Києві
Середня вартість оренди квартири в Києві, dom.ria.com

Попит

Активність орендарів у лютому зросла у всіх регіонах країни: найістотніше збільшення попиту зафіксовано у Кіровоградській (+48%), Чернігівській (+43%) та Запорізькій (+30%) областях.
Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю шукачів у Запорізькій області: у середньому на 1 оголошення припадає 26 орендарів.
Попит на оренду
Попит на оренду, dom.ria.com
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що після місяців відключень електроенергії та проблем з опаленням ринок оренди житла в Києві залишається стабільним. Станом на кінець лютого 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири становила 17 000 грн. За останній місяць ціна не змінилася (0%), а в річному вимірі також залишилася на тому самому рівні.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
