Скільки коштує оренда однокімнатної квартири в Україні у 2026 році (інфографіка)

Найдешевше житло для оренди у Харківській області

Найбільша кількість оголошень про оренду житла у лютому з’явилася у Чернігівській області — +86%. Найпомітніше зменшення пропозицій спостерігалось у Полтавській області (-16%). Загальна ситуація по країні демонструє коливання в межах кількох відсотків у залежності від регіону.

Про це свідчать дані дослідження Dim.ria

Ціни

У лютому Київ знову лідирує за середньою ціною на оренду — 23 тис. грн/місяць за однокімнатну квартиру (+2% порівняно з січнем).

Найдешевше житло для оренди у Харківській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 4,9 тис. грн.

Як змінилася середня вартість однокімнатної квартири за рік:

м. Київ — 23 000 грн, +15%;

Закарпатська область — 20 500 грн, +11%;

Львівська область — 16 500 грн, без змін;

Івано-Франківська область — 16 400 грн, +14%;

Черкаська область — 16 000 грн, +14%;

Волинська область — 15 000 грн, без змін;

Вінницька область — 14 350 грн, +20%;

Дніпропетровська область — 14 000 грн, +17%;

Київська область — 14 000 грн, +17%;

Хмельницька область — 12 500 грн, +25%;

Рівненська область — 12 000 грн, без змін;

Полтавська область — 11 500 грн, +15%;

Одеська область — 11 000 грн, +38%;

Житомирська область — 10 500 грн, -13%;

Тернопільська область — 10 250 грн, без змін;

Чернівецька область — 10 250 грн, -7%;

Кіровоградська область — 8 500 грн, -13%;

Сумська область — 8 000 грн, +33%;

Запорізька область — 6 000 грн, без змін;

Миколаївська область — 6 000 грн, +20%;

Чернігівська область — 5 000 грн, без змін;

Харківська область — 4 900 грн, +23%.

Порівняння середньої вартості у лютому 2026 року до січня 2026, dom.ria.com

Якщо розглядати столицю детальніше, то найдорожча оренда в Печерському районі — 23,5 тис. грн, найдешевша у Деснянському — 9 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Середня вартість оренди квартири в Києві, dom.ria.com

Попит

Активність орендарів у лютому зросла у всіх регіонах країни: найістотніше збільшення попиту зафіксовано у Кіровоградській (+48%), Чернігівській (+43%) та Запорізькій (+30%) областях.

Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю шукачів у Запорізькій області: у середньому на 1 оголошення припадає 26 орендарів.

Попит на оренду, dom.ria.com

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що після місяців відключень електроенергії та проблем з опаленням ринок оренди житла в Києві залишається стабільним. Станом на кінець лютого 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири становила 17 000 грн. За останній місяць ціна не змінилася (0%), а в річному вимірі також залишилася на тому самому рівні.

