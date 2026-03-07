0 800 307 555
Вартість житла у Чехії досягла рекордних показників

Нерухомість
146
Загалом у Чехії ціни на квартири за рік зросли на 13,6%
Вартість нерухомості у Чеській Республіці сягнула нових рекордних рівнів: ціни на квартири зросли на 13,6% у річному обчисленні, на будинки — на 9,5%, а на ділянки під забудову — на 7,2%. У Празі вартість квадратного метру житла зараз становить близько 180 тисяч крон (понад 7420 євро).
Про це повідомляє Prague Daily з посиланням на дані банку ČSOB.

Попит на житло у Чехії перевищує пропозицію

Житло у Празі вже давно вважається одним із найнедоступніших серед європейських столиць. Так, Deloitte порівнює, скільки зарплат потрібно, щоб придбати квартиру певної площі.
За їхнім рейтингом, столиця Чехії входить у трійку найменш доступних, поряд із Амстердамом і Афінами.
«Ми вже давно спостерігаємо перевищення попиту над пропозицією на всі типи нерухомості. Минулого року ця тенденція ще більше посилювалася зі зниженням іпотечних ставок та зростанням реальної заробітної плати», — каже гендиректор ČSOB Мартін Вашек.
Зростання цін змушує покупців звертати більше уваги на дешевше і менше за площею житло. Тому панельні квартири подорожчали сильніше, ніж цегляні. Середній термін продажу збільшився до 4,8 місяця.
За матеріалами:
Хмарочос
НерухомістьЧехія
