Нерухомість у Києві: аналітика попиту та пропозиції Сьогодні 09:50 — Нерухомість

Нерухомість у Києві, джерело фото: pixabay

За 2025 рік попит на купівлю житла в Україні зріс на 4%, а пропозиція впала 15%. Щодо оренди, то попит і пропозиція синхронно знизилися на 3%. Ці дані наводять аналітики OLX Нерухомість.

Finance.ua проаналізував, наскільки ці тенденції актуальні для Києва та що станом на зараз відбувається на столичному ринку нерухомості. Детально розібратися у сучасних особливостях ринку нерухомості столиці нам допомагали представники компанії Standard One (S1)

Довідка Finance.ua Standard One (S1) — це девелоперська компанія повного циклу, що від 2016 року є трендсеттером на українському ринку в сегменті build-to-rent (будівництво під оренду ― Ред.). Компанія реалізує унікальну для України екосистему, яка об’єднує проєктування, будівництво та власну керуючу компанію.

Огляд ринку столиці

Київська нерухомість традиційно утримує статус найбільш ліквідного активу країни. Висока привабливість столиці для покупців та інвесторів зумовлена її роллю ключового ділового хабу, де зосереджені основні фінансові потоки та кадровий потенціал держави. Саме тому, попри складну безпекову ситуацію та невизначеність, попит на оренду та купівлю житла в столиці поступово зростає, хоч і повільними темпами.

Тиск собівартості спонукає забудовників переписувати цінники. Попит (хоч і зростає нерівномірно) перевищує пропозицію, а тому дорожчають об’єкти на первинному та вторинному ринках.

Виклики повномасштабної війни, пов’язані з руйнуванням критичної інфраструктури, регулярними відключеннями електроенергії та водопостачання, також вплинули на ринок нерухомості.

Як змінювався ринок нерухомості у Києві під час війни

Отже, повномасштабне вторгнення рф в Україну спричинило шокову зупинку угод. Високий рівень невизначеності та страх перед майбутнім знизили активність інвесторів у нерухомості до мінімуму, зазначають експерти. Однак, вже наприкінці 2022 року низка компаній відновили будівництво. Серед них і Standard One. Першим проєктом під час повномасштабної війни став проєкт S1 Obolon ― багатоквартирний будинок у самому центрі Оболоні, з комфортними квартирами з ремонтом, холом-коворкінгом, охороною та сервісом, як у готелях.

Такий вигляд матиме S1 Obolon

S1 Obolon

Статистика первинного ринку Києва

За даними Держстату, 2025 року темпи введення житла в експлуатацію у Києві обвалилися майже вдвічі ― 0,76 млн м² проти 1,41 млн м² 2024-го. Цей фактор суттєво впливає на обмеженість пропозиції.

Ключові факти та цифри:

середня вартість квадратного метра у столиці складає 1310 доларів (станом на 15.02.2026 ― 56631 грн);

(станом на 15.02.2026 ― 56631 грн); найменше подорожчала нерухомість класу «Економ» ― лише на 2% за рік — до 43 тис. грн за м² ;

за рік — ; найбільше додали у вартості об’єкти класу «Комфорт» ― 13% за рік — до 50 тис. грн за м² ;

за рік — ; вартість квадратного метра класу «Бізнес» зросла на 8% — до 78 тис. грн ;

; найдорожчий квадратний метр у Печерському районі ― 118 тис. грн ;

; найдешевший квадратний метр у Деснянському районі ― 35700 грн ;

; від лютого 2025 року до лютого 2026-го квартири у середньому подорожчали на 4,01% ;

; від січня 2025 року до лютого 2026-го об’єкти на первинному ринку зросли в ціні на 3,07%.

На зростання вартості квартир у новобудовах впливає низка факторів, серед яких підвищення витрат на будівельні матеріали, інженерні конструкції, логістику та зарплати працівникам.

Брак кваліфікованих кадрів змушує забудовників переглядати заробітну плату робітників, аби зберегти команду. І за це в результаті заплатить покупець.

До речі, Standard One також планує 2026 року помірно збільшити ціни на квартири у двох проєктах. Перший ― S1 Obolon, ― який наразі знаходиться на завершальній стадії будівництва.

«Ризики зменшуються, готовність зростає, тому вартість квадратного метра поступово наближатиметься до рівня новобудов бізнес-класу в цій локації. Завдяки унікальному розташуванню за 2 хвилини від метро Мінська, розвиненій зовнішній і внутрішній інфраструктурі та обмеженій пропозиції якісних новобудов, перспективи подальшого зростання вартості ще більші», — кажуть у компанії.

Статистика вторинного ринку столиці

Нестабільність та невизначеність змушує багатьох покупців переглянути свої пріоритети і щодо вторинного ринку нерухомості. Люди не хочуть чекати, поки добудується об’єкт, їм важливо одразу в’їхати у квартиру та жити там. Ось чому вартість житла на вторинному ринку суттєво зростає.

Однокімнатні квартири за рік подорожчали на 16% . Середня вартість складає 70 тис. доларів .

. Середня вартість складає . Двокімнатні подорожчали на 17% — до 112 тис. доларів .

. Найбільше зросла вартість трикімнатних квартир ― на 18% — до 165 тис. доларів.

Традиційно найдорожчі квартири у Печерському районі, а найдешевші ― у Деснянському.

Трансформація ринку оренди

Січневі атаки на енергетичну інфраструктуру Києва в умовах аномальних холодів стали суттєвим стрес-фактором для ринку нерухомості. Найбільшу амплітуду коливань продемонстрував сегмент оренди.

Якщо раніше вартість залежала від таких факторів, як розташування (лівий чи правий берег, район), площа та стан об’єкта, ремонт, то тепер на перший план виходить здатність будинку працювати автономно під час блекаутів.

Станом на зараз орендарів найбільше цікавлять відповіді на такі запитання:

Чи є у квартирі газ і автономне опалення?

Наскільки часто вимикають світло і чи довго будинок простояв без електрики під час регулярних відключень у січні?

Чи є генератор для ліфта? (особливо це актуальне запитання для висоток)

Чи є власне укриття? Якщо немає, то яка відстань до найближчого?

Яка ситуація зі зв’язком?

Через це квартири на верхніх поверхах і в будинках без власного генератора та укриття стають менш привабливими для орендарів. Попит на такі об’єкти невеликий, а власникам доводиться суттєво знижувати ціни на них.

Відповідно, попит на квартири в енергонезалежному та енергоефективному будинку з укриттям зростає та зростатиме надалі.

«Наявність генератора, водопостачання та опалення в критичні періоди, безпека і можливість працювати з дому — це фактори, які напряму впливають на швидкість заселення та заповнюваність. Наприклад, у нашому будинку S1 ВДНГ всі ці речі забезпечені, тому будинок заселений. У нас стабільно є вода, гаряча й холодна, є тепло. Єдине, що в разі тривалих блекаутів не працює — це немає електроенергії та з розетки у квартирі неможливо підзарядитись. Проте у місці спільного користування на першому поверсі є електроенергія, а ліфт заживлений від генератора, тому можна піднятися на 24-й поверх без проблем. Також у нашому будинку ми врахували і підвальне приміщення, де можна перечекати тривогу», ― розповіли представники Standard One.

Попит на дохідну нерухомість

Інвестори вкладають кошти у дохідну нерухомість для того, щоб здавати об’єкти в оренду й отримувати дохід. Саме тому їм варто враховувати запити орендарів.

Що стосується попиту на дохідну нерухомість, то попри виклики повномасштабної війни, він не зник. Щоправда, за чотири роки суттєво змінився портрет інвестора.

«У попередньому проєкті S1 ВДНГ близько 30% покупців були нерезидентами. Наразі наші інвестори — переважно громадяни України. Інтерес до дохідної нерухомості зберігається як серед тих, хто постійно перебуває на території країни, так і серед громадян, які тимчасово виїхали за кордон. Водночас зменшилась кількість системних інвесторів, які очікують більш вигідних умов, а серед нових угод чітко зростає частка покупців, що орієнтуються на дохідну нерухомість», ― кажуть у Standard One.

У компанії також перерахували фактори, які станом на зараз впливають на попит об’єктів:

локація — центральні або перспективні райони з розвиненою інфраструктурою, транспортною доступністю та безпечним оточенням залишаються пріоритетом;

безпека та автономність — наявність сучасних укриттів та автономних інженерних систем значно підвищує привабливість об’єкта, особливо в умовах війни;

формат та готовність об’єктів — компактні квартири з ремонтом white box забезпечують швидкий старт оренди та передбачуваний дохід, мінімізуючи клопоти з експлуатацією;

внутрішня інфраструктура та спільні простори — покупці цінують наявність розвиненої інфраструктури всередині комплексу (ресторани, кав’ярні, магазини, супермаркети, аптеки, стоматологія), а також безплатних спільних зон (лобі, коворкінг, тренажерна зала, дитяча кімната, кінозал, кімната караоке та для гри в PlayStation, сауна і кімната для відпочинку), бо ці елементи роблять життя орендаря комфортним і підвищують привабливість інвестиції безпосередньо для самого інвестора;

сервіс управління та пасивність інвестиції — наявність власної компанії з управління нерухомістю, яка бере на себе всі процеси (здавання в оренду, заселення та виселення, збір комунальних платежів, підтримання належного стану квартири) та надає орендарям сервіс на рівні готелю, є ключовим фактором для інвесторів, які не планують самостійно керувати об’єктом;

фінансові умови — гнучкі умови покупки, наявність програми розтермінування, а в розрізі купівлі в Standard One — можливість відтермінувати оплату ремонту white box.

Роль державних програм у стимулюванні попиту

Одна з причин стійкості ринку нерухомості ― державна підтримка. Реалізація програм «єОселя» та «єВідновлення» стимулювала попит на об’єкти первинного і вторинного ринків.

Вплив держави на сегмент оренди 2025 року був мінімальним. І хоч уряд заявляє про готовність компенсувати частину орендної плати для деяких категорій населення, але скористатися цією можливістю можуть далеко не всі.

Річ у тому, що орендодавці не поспішають офіційно легалізувати свої стосунки з орендарями, щоб не платити податки з додаткового доходу. Поки немає підстав вважати, що у поточному році щось кардинально зміниться.

«єОселя»

Програма поширюється переважно на об’єкти первинного ринку. Вона дозволяє взяти в іпотеку квартиру під 3% чи 7% залежно від категорії клієнта ― військовослужбовці, медики, науковці, правоохоронці, педагоги можуть розраховувати на мінімальну ставку.

Від жовтня 2022 року програмою «єОселя» скористалися понад 23 тисячі родин. Загальна сума кредитів станом на кінець січня 2026-го досягла суми у 40 млрд грн.

Найактивнішими користувачами цієї програми є українці віком 26−35 років ― вони складають майже 44% всіх учасників програми. Кредит оформлюють переважно чоловіки (65%).

За даними Мінекономіки, «єОселя» 2025 року склала 97% всього іпотечного ринку України.

Київ входить до переліку лідерів за кількістю укладених договорів.

«єВідновлення»

Державна програма компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло через війну. Одержувачі можуть розраховувати на кошти на ремонт чи житловий сертифікат на купівлю житла (допускається первинний і вторинний ринки) або будівництво нового.

2025 року сертифікати на нове житло отримали понад 19 тисяч українців на 25,8 млрд грн.

Від 1 грудня 2025 року уряд запустив новий компонент програми ― житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) номіналом 2 млн грн. Цю суму можна витратити на купівлю квартири, оплату першого внеску за іпотекою чи інвестицію в будівництво. Поки що пропозиція доступна не всім ВПО, а тільки тим, хто має статус учасника бойових дій або отримав інвалідність через війну.

Прогнози та перспективи ринку нерухомості у Києві

У компанії Standard One прогнозують, що протягом 2026 року відбудеться помірне зростання цін на первинному ринку нерухомості.

«У Києві це зумовлено обмеженою пропозицією нового житла, яке відповідає сучасним критеріям комфорту та безпеки, а також впливом високої собівартості будівництва та дефіцитом робочої сили. Інвестиційний попит буде зростати, оскільки житлова нерухомість залишається надійним інструментом довгострокового вкладення та збереження капіталу. На наш погляд, увагу інвесторів привертатимуть квартири та апартаменти з готовим ремонтом, функціональним плануванням та безпековими сервісами (укриття, автономія)», — зазначили представники Standard One.

Інші ринкові прогнози Standard One на найближчий період:

Посилення попиту на якісні об’єкти . Проєкти з сильними характеристиками (безпека, розвинена внутрішня інфраструктура, спільні простори, сервісне управління) будуть в пріоритеті.

. Проєкти з сильними характеристиками (безпека, розвинена внутрішня інфраструктура, спільні простори, сервісне управління) будуть в пріоритеті. Збільшення ролі пасивних інвестицій . Через невизначеність у глобальному економічному середовищі інвестори віддають перевагу активам із регулярними грошовими потоками, а не спекулятивним угодам. Це підтримуватиме попит у сегменті нерухомості для оренди.

. Через невизначеність у глобальному економічному середовищі інвестори віддають перевагу активам із регулярними грошовими потоками, а не спекулятивним угодам. Це підтримуватиме попит у сегменті нерухомості для оренди. Відкладений попит . Частина покупців може утримуватися від угод на початку року в очікуванні змін, але у другій половині 2026-го цей попит, імовірно, буде реалізований.

. Частина покупців може утримуватися від угод на початку року в очікуванні змін, але у другій половині 2026-го цей попит, імовірно, буде реалізований. Активізація іноземних інвесторів. Після стабілізації ситуації частина нерезидентів поступово повернеться на ринок — особливо якщо проєкти пропонують зрозумілі механізми управління, прозорі фінансові моделі й гарантовані сервіси.

«У цілому ринок нерухомості Києва демонструє стійкі ознаки адаптації до нових умов, а інвестори дедалі більше орієнтуються на якісні, безпечні та передбачувані рішення», ― резюмували у компанії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.