Оренда житла в Німеччині: чому важко знайти квартиру

Впродовж останніх років орендувати квартиру в одному з великих міст Німеччини — справжнє випробування. Вигідні пропозиції розлітаються моментально, навіть якщо користуватися платними сервісами.

Причини

Попит на житло в Німеччині перевищує пропозицію. Щоб ринок увійшов у рівновагу, у 2021−2025 року необхідно було вводити в експлуатацію по 372,6 тисячі нових квартир, а упродовж наступних п’яти років — по 302 тисячі, пише dw.com

Однак фактично житла будується значно менше.

У 2022 і 2023 роках німецькі забудовники здавали приблизно по 294,4 тисячі нових квартир, а у 2024 році здали всього 251,9 тисячі, тобто майже на 15% менше, випливає з даних Федерального статистичного відомства Німеччини (Destatis), які вивчила DW. Це найнижчий результат за більш ніж десятиліття.

Згідно з експертними оцінками, обсяги введення в експлуатацію житла мали скоротитися знову. Так, експерти IW очікували здачі 235 тисяч нових квартир, а фахівці Інституту економічних досліджень (ifo) давали ще скромнішу оцінку — 205 тисяч.

Ринок оренди житла

Фактично ринок оренди житла в Німеччині поділений на два сегменти:

старий фонд, де ціни та їхнє зростання регулює влада,

і майже вільний від регулювання сегмент новобудов та будівель після капітального ремонту.

Але і в так званих Altbau (будинках старої забудови) знайти квартиру за розумною ціною стає дедалі важче — власники використовують лазівки в законодавстві, щоб здавати житло у старому фонді набагато дорожче.

Значна частина пропозицій припадає на короткострокову оренду мебльованих квартир за ставками, значно вищими за стандартні.

За даними Інвестиційного банку Берліна (IBB), у середньому такі квартири коштують удвічі дорожче за аналогічні без меблів. На спотвореному ринку така модель оренди перетворилася на успішний бізнес. Значну частину мебльованих квартир через Airbnb та інші подібні сервіси здають не їхні власники, а агенції, які керують одразу кількома об’єктами.

На приватних власників припадає лише близько чверті короткострокових контрактів, випливає з дослідження Інституту соціального розвитку міст (IFSS).

Вирішення проблеми

Міністерство юстиції запропонувало зобов’язати орендодавців розкривати, яку суму вони додають до орендної плати за меблювання. Для повністю мебльованих квартир планується встановити межу доплати — не більше 5% від орендної плати без урахування витрат на житлово-комунальні послуги.

Короткострокові договори оренди звільнятимуться від дії обмежень за ставкою тільки в тому разі, якщо житло здається максимум на шість місяців. Крім того, щорічне підвищення орендної плати пропонується обмежити на рівні 3,5%.

Міністерка юстиції Штефані Губіґ розраховує, що закон, який запровадить ці правила, можуть ухвалити вже влітку.

Найвищі ціни на житло зафіксовані у Мюнхені. У середньому квадратний метр у центрі міста коштує 11 233 євро, а за його межами — 7 657 євро.

На другому місці за цінами на нерухомість — Дюссельдорф, де вартість квадратного метра у центрі становить 8 429 євро та 4 497 євро поза ним.

У Гамбурзі квадратний метр у центральних районах обходиться в середньому в 8 042 євро, тоді як за межами центру — 4 694 євро.

