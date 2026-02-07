За скільки років можна заробити на квартиру в Німеччині (інфографіка)
У різних містах Німеччини час накопичення коштів на власне житло може коливатись від кількох років до понад десятиліття, адже вартість нерухомості та рівень доходів відрізняється. Найдовше доведеться відкладати у Мюнхені, найменше — у Дортмунді.
Середня вартість квадратного метру у Німеччині
Найвищі ціни на житло зафіксовані у Мюнхені. У середньому квадратний метр у центрі міста коштує 11 233 євро, а за його межами — 7 657 євро.
На другому місці за цінами на нерухомість — Дюссельдорф, де вартість квадратного метра у центрі становить 8 429 євро та 4 497 євро поза ним.
У Гамбурзі квадратний метр у центральних районах обходиться в середньому в 8 042 євро, тоді як за межами центру — 4 694 євро.
Середня вартість 1 кв. м у інших містах:
- Берлін — 7 577,58 євро в центрі, 5 195,22 євро — за його межами;
- Франкфурт-на-Майні — 7 282,13 євро в центрі, 4 051,56 євро — за його межами;
- Кельн — 6 385,29 євро в центрі, 4 292,31 євро — за його межами;
- Штутгарт — 6 101,83 євро в центрі, 3 971,09 євро — за його межами;
- Дортмунд — 2 700,00 євро в центрі, 2 012,00 євро — за його межами.
Які середні зарплати в Німеччині
Найвищу середню місячну зарплату після сплати податків отримують працівники, які проживають у Франкфурті-на-Майні — 4 088 євро на місяць.
Трохи менше отримують у Мюнхені — 4 051 євро, а у Штутгарті середня зарплата становить 3 702 євро.
Середні зарплати після сплати податків у інших містах:
- Дюссельдорф — 3 455,47 євро;
- Гамбург — 3 417,25 євро;
- Берлін — 3 165,86 євро;
- Кельн — 3 091,72 євро;
- Дортмунд — 3 075,72 євро.
Скільки років потрібно, щоб купити квартиру у Німеччині
Якщо людина відкладає всю зарплату і хоче купити квартиру площею 50 кв. м, на накопичення на житло у Мюнхені піде найбільше часу — 11,6 років для квартири в центрі та 7,9 років за його межами.
Найшвидше ж накопичити на власну квартиру можна в Дортмунді — 3,7 року на житло у центрі, а за його межами — 2,7 року.
Зазначається, що ці дані є усередненими, адже в кожному місті є як і дешевші, так і дорожчі квартири порівняно із середньою ціною. Аналогічна ситуація і з доходами: хтось заробляє більше за середній рівень, хтось — менше.
Крім того, дані не враховують витрати на життя, інфляцію, податки на купівлю, кредити тощо.
Чи реально назбирати на перший внесок на квартиру в Україні за 5 років
Раніше Finance.ua писав, що понад половина українців планує придбати квартиру 2026 року чи протягом найближчих 5 років. Третина українців збирається скористатися державними програмами. Тобто більшості українців доведеться збирати кошти на перший внесок.
Із зарплатою у 40−50 тис./ гривень можна дозволити собі відкладати до 10 тис. грн на місяць. Але середня зарплата по Україні на листопад 2025 року складає лише трохи більше 27 тис. грн. Реально ж багато українців отримують ще менші суми на руки.
Фінансовий консультант у сфері накопичувального страхування Ярослав Кучер зазначає, що за доходу у 25 тис. грн накопичити на перший внесок буде складно. Якщо щомісяця відкладати по 10%, то за рік можна назбирати 30 тис. Але треба зважати на інфляцію.
Більше деталей читайте у статті.
