ТОП-5 порад, як мінімізувати податкові ризики

Подвійне оподаткування: як уникнути

Від початку повномасштабної війни за кордон виїхали понад 3 мільйони українців. Значна частина з них продовжує працювати або отримувати доходи з України, фізично перебуваючи в інших державах.

Finance.ua зібрав усі ключові правила, типові спірні ситуації та практичні поради, які допоможуть вам мінімізувати податкові ризики й не отримати претензії від податкових органів.

Приклад

Український ІТ-спеціаліст, зареєстрований як ФОП в Україні працює на українську компанію, сумлінно сплачує податки, але вже понад пів року живе у Вроцлаві чи Берліні, орендуєквартиру, має медичне страхування і раптом отримує лист від податкової служби Польщі або Німеччини з вимогою задекларувати доходи та сплатити податок — у розмірі до 30−45%.

Для української податкової ви — резидент України. Для європейської — особа, яка фактично проживає та працює на її території. Обидві країни вважають вас своїм платником податків, і кожна претендує на свою частку.

Саме так на практиці виникає подвійне оподаткування — не через недобросовісність платника, а через різні підходи держав до визначення податкового резидентства. Ключ до того, щоб не платити податки двічі, — визначити податкове резидентство. Це формальний юридичний статус, який визначає, де людина повинна платити свої податки.

Практичні поради

Визначте свій статус до подання декларації. Проаналізуйте, де ви провели більше часу та де ваша родина. Якщо ви плануєте повертатися — тримайтеся за українське резидентство. Використовуйте Угоди про уникнення подвійного оподаткування: Україна має такі договори з понад 70 країнами. Це ваш легальний спосіб не платити двічі. Будь-який іноземний папірець для української податкової має бути офіційно перекладений. Без цього перезалік податку неможливий. Важливо пам’ятати, що Угоди часто стосуються лише ПДФО. Військовий збір часто доводиться платити в Україні в будь-якому випадку, оскільки він вважається цільовим збором, а не класичним податком на дохід. Консультуйтеся з юристами обох країн. Правила в ЄС змінюються щороку. Те, що працювало для біженців 2022-го, може не працювати 2026-го.

