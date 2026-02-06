Як змінити кар’єру після 40 років — поради кар’єрної консультантки
Кар’єрні зміни після 40−45 років часто супроводжуються сумнівами, страхами та відчуттям, що час уже втрачено. Водночас перезапуск кар’єри не означає початок з нуля: більшість фахівців мають transferable skills — навички, які можна переносити між різними ролями та сферами.
Про це розповіла кар’єрна консультантка, амбасадорка Національних центрів Europass та Euroguіdance Вікторія Сафронова в інтерв’ю budni.robota.ua.
Як змінюється підхід до кар’єри
Сучасний ринок праці дедалі рідше працює за моделлю «одна професія на все життя». Сьогодні ж поширюється інша стратегія — «пробуй і навчайся».
У дорослому віці люди часто не можуть дозволити собі різкий розрив — звільнення без плану та початок кар’єри з нуля. Тому запит зазвичай формулюється інакше: що можна протестувати з мінімальним ризиком. Серед таких інструментів: менторські сесії, проєктна або волонтерська робота, короткі навчальні програми, а також розмови з представниками бажаної професії.
Окрему роль відіграє зміна професійної ідентичності (identity shift). Йдеться не лише про здобуття нових навичок, а й про внутрішній дозвіл працювати в іншій ролі.
Психологічні бар’єри та типові помилки
Часто обмеження виникають не стільки на ринку праці, скільки в самій людині. Установки на кшталт «мені вже пізно» або «я не зможу» з’являються ще до реальних спроб змін. Саме з такими внутрішніми бар’єрами важливо працювати на етапі кар’єрного перезапуску.
Ще одна поширена помилка — ухвалення рішень під впливом зовнішніх очікувань. Наприклад, коли зміну професії обирають через популярність галузі, рівень зарплат або престиж, а не через власні інтереси.
Також часто плутають небажану роль із відсутністю кар’єрного зростання.
Окремо варто враховувати страхи, пов’язані з віком і технологіями. Побоювання щодо штучного інтелекту, конкуренції з молодшими колегами або нестачі цифрових навичок поширені, але, за словами консультантки, вирішуються через навчання, тестування та планування.
Чи можлива зміна професії без втрати доходу
Один із практичних варіантів — кросфункціональні ролі або портфельна кар’єра. Наприклад, фахівець може поєднувати основну роботу з консультуванням.
Перший крок - skill-gap аналіз: визначення наявних навичок і тих, яких бракує для переходу в нову роль. Далі — цілеспрямоване донавчання критично важливих компетенцій і робота над самопрезентацією.
Також важливо не обмежуватися «модними» напрямами. Дослідження ринку праці допомагає зрозуміти, які сфери зростають, яких фахівців потребують і де роботодавці готові платити більше. У цьому процесі може бути корисною робота з кар’єрним консультантом.
Практичні кроки до кар’єрного перезапуску
Перший і ключовий крок — дати собі внутрішній дозвіл на зміни. Далі варто провести аудит: зрозуміти, з чим людина стартує, куди хоче рухатися та яких результатів очікує.
Аудит досвіду й навичок передбачає фокус не на посадах, а на конкретних діях і результатах: які завдання виконувалися, які рішення ухвалювалися, яких результатів досягнуто, за що платили протягом останніх 5−10 років. Саме це формує базу transferable skills.
Корисним є й зовнішній зворотний зв’язок, коли колег або партнерів просять описати сильні сторони фахівця.
Наступний етап - дослідження ринку: нових ролей, форматів роботи, вимог і зарплатних вилок. На цьому етапі ефективною є робота з кар’єрним консультантом. Рекомендується визначати не одну «ідеальну» професію, а два-три реалістичні напрями.
Після цього знову проводиться skill-gap аналіз уже на основі конкретних вакансій. Важливо відокремлювати критичні вимоги від другорядних, адже багато інструментів можна опанувати досить швидко.
Паралельно потрібно оновити самопрезентацію: резюме, профілі в соцмережах, супровідні листи та elevator pitch. Фахівець має чітко пояснювати, яку цінність він приносить роботодавцю.
Окремий блок — активація нетворкінгу. У зрілому віці соціальний капітал стає одним із ключових ресурсів. Йдеться не лише про близькі контакти, а й про «слабкі зв’язки»: колишніх колег і партнерів.
Лише після цього варто переходити до системного пошуку роботи.
Головна рекомендація Сафронової для тих, хто замислюється над кар’єрними змінами, — пропрацювати сумніви, зрозуміти їхнє джерело, провести реалістичний аудит і побудувати чіткий план дій. Кар’єрний перезапуск — це робота та інвестиція в себе, яка можлива в будь-якому віці.
