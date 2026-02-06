0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

УЗ запроваджує динамічне ціноутворення у преміумвагонах та змінює правила повернення квитків

Особисті фінанси
35
Ціна квитка залежатиме від періоду року, дня тижня, дати купівлі, а в перспективі і від фактичного рівня заповненості поїзда.
Ціна квитка залежатиме від періоду року, дня тижня, дати купівлі, а в перспективі і від фактичного рівня заповненості поїзда.
Укрзалізниця та Міністерство розвитку громад та територій України підготували проєкт змін до правил та тарифів на пасажирські перевезення. Передбачається запровадження динамічного ціноутворення на квитки преміумсегмента, а також оновлення умов повернення коштів за квитки, що повертають пасажири.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
З 5 грудня протягом 30 днів триватиме громадське обговорення. У цей період усі зацікавлені сторони можуть подати свої зауваження та пропозиції на електронну адресу o.pavlichenko@mtu.gov.ua.
Зміни допоможуть рівномірніше розподіляти попит між популярними та менш завантаженими датами, зменшити втрати від невикористаних квитків. Отримані додаткові доходи планується спрямувати на ремонт рухомого складу, покращення сервісів для пасажирів і соціальні програми", — сказано в повідомленні.

Динамічне ціноутворення у преміумсегменті

Проєктом пропонується змінити принцип формування вартості квитків у преміумсегменті. Ціна квитка залежатиме від періоду року, дня тижня, дати купівлі, а в перспективі і від фактичного рівня заповненості поїзда.
Такий підхід уже застосовується більшістю європейських залізничних компаній і використовується в авіаційній галузі.
Читайте також
Наприклад, якщо пасажир купує квиток на поїзд з Києва до Львова в перший понеділок лютого — непіковий період — і робить це за 20 днів до поїздки, вартість квитка у вагоні СВ буде нижчою, ніж якщо квиток на цей самий поїзд купити в липні — піковий період — у п’ятницю, коли попит високий, і залишилося останнє місце у вагоні.
Водночас динамічне ціноутворення стосуватиметься лише:
  • вагонів СВ (люкс);
  • 1 класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні.
Ціни на проїзд у плацкартних і купейних вагонах, а також у 2 класі «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні залишаться без змін.

Індексація тарифів у міжнародних поїздах

Окремо передбачено індексацію тарифів на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. Із квітня вартість таких квитків зросте орієнтовно на 20%. Саме ці місця, за даними компанії, викуповуються найшвидше та мають підвищений попит.
Ціни в інших вагонах міжнародних поїздів змінювати не планують.
Читайте також

Нові правила повернення квитків

Ще одна пропозиція стосується оновлення правил повернення коштів за квитки.
За статистикою, майже 70% повернень квитків стаються за 4 дні до відправлення поїзда. При цьому значна частина таких квитків повторно не продається, особливо у разі пізнього повернення. Це створює ситуацію, коли квитки на поїзд спочатку неможливо купити, а потім він їде напівпорожнім.
Щоб змінити ситуацію, пропонується запровадити шкалу повернення коштів залежно від часу відмови від поїздки:
  • за 15−20 діб до відправлення — повернення 100% вартості квитка;
  • за 10−14 діб — 90%;
  • за 5−9 діб — 75%;
  • за 1−4 доби — 50%;
  • менш ніж за 24 години — у середньому 30%, як і за чинними правилами.
Ці зміни стосуватимуться всіх квитків у всіх типах вагонів, а не лише преміумсегмента.

Винятки для окремих категорій пасажирів

Міністерство розвитку громад та територій передбачило можливість не застосовувати нові правила до військовослужбовців і соціально вразливих груп пасажирів, зокрема осіб з інвалідністю.
Також зміни можуть не поширюватися на поїзди, що прямують до прифронтових територій.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
УкрзалізницяПродаж квитків
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems