УЗ запроваджує динамічне ціноутворення у преміумвагонах та змінює правила повернення квитків

Ціна квитка залежатиме від періоду року, дня тижня, дати купівлі, а в перспективі і від фактичного рівня заповненості поїзда.

Укрзалізниця та Міністерство розвитку громад та територій України підготували проєкт змін до правил та тарифів на пасажирські перевезення. Передбачається запровадження динамічного ціноутворення на квитки преміумсегмента, а також оновлення умов повернення коштів за квитки, що повертають пасажири.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

З 5 грудня протягом 30 днів триватиме громадське обговорення. У цей період усі зацікавлені сторони можуть подати свої зауваження та пропозиції на електронну адресу o.pavlichenko@mtu.gov.ua

Зміни допоможуть рівномірніше розподіляти попит між популярними та менш завантаженими датами, зменшити втрати від невикористаних квитків. Отримані додаткові доходи планується спрямувати на ремонт рухомого складу, покращення сервісів для пасажирів і соціальні програми", — сказано в повідомленні.

Динамічне ціноутворення у преміумсегменті

Проєктом пропонується змінити принцип формування вартості квитків у преміумсегменті. Ціна квитка залежатиме від періоду року, дня тижня, дати купівлі, а в перспективі і від фактичного рівня заповненості поїзда.

Такий підхід уже застосовується більшістю європейських залізничних компаній і використовується в авіаційній галузі.

Наприклад, якщо пасажир купує квиток на поїзд з Києва до Львова в перший понеділок лютого — непіковий період — і робить це за 20 днів до поїздки, вартість квитка у вагоні СВ буде нижчою, ніж якщо квиток на цей самий поїзд купити в липні — піковий період — у п’ятницю, коли попит високий, і залишилося останнє місце у вагоні.

Водночас динамічне ціноутворення стосуватиметься лише:

вагонів СВ (люкс);

1 класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні.

Ціни на проїзд у плацкартних і купейних вагонах, а також у 2 класі «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні залишаться без змін.

Індексація тарифів у міжнародних поїздах

Окремо передбачено індексацію тарифів на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. Із квітня вартість таких квитків зросте орієнтовно на 20%. Саме ці місця, за даними компанії, викуповуються найшвидше та мають підвищений попит.

Ціни в інших вагонах міжнародних поїздів змінювати не планують.

Нові правила повернення квитків

Ще одна пропозиція стосується оновлення правил повернення коштів за квитки.

За статистикою, майже 70% повернень квитків стаються за 4 дні до відправлення поїзда. При цьому значна частина таких квитків повторно не продається, особливо у разі пізнього повернення. Це створює ситуацію, коли квитки на поїзд спочатку неможливо купити, а потім він їде напівпорожнім.

Щоб змінити ситуацію, пропонується запровадити шкалу повернення коштів залежно від часу відмови від поїздки:

за 15−20 діб до відправлення — повернення 100% вартості квитка;

за 10−14 діб — 90%;

за 5−9 діб — 75%;

за 1−4 доби — 50%;

менш ніж за 24 години — у середньому 30%, як і за чинними правилами.

Ці зміни стосуватимуться всіх квитків у всіх типах вагонів, а не лише преміумсегмента.

Винятки для окремих категорій пасажирів

Міністерство розвитку громад та територій передбачило можливість не застосовувати нові правила до військовослужбовців і соціально вразливих груп пасажирів, зокрема осіб з інвалідністю.

Також зміни можуть не поширюватися на поїзди, що прямують до прифронтових територій.

