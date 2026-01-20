0 800 307 555
Міжнародні рейси торік принесли Укрзалізниці близько 2,5 мільярда доходу

Казна та Політика
3612
Міжнародні пасажирські перевезення торік були прибутковими та принесли АТ «Укрзалізниця» близько 2,5 млрд грн доходу.
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста в інтерв’ю Укрінформу.
«Насамперед ціль — мобільність людей, тому в умовах закритого неба це важливіше за прибутки. Торік міжнародні рейси принесли Укрзалізниці близько 2,5 млрд грн доходу. Міжнародні рейси є прибутковими», — запевнив він.
Балеста зауважив, що навіть попри рентабельність таких перевезень, вони не перекривають збитки від пасажирського сегмента загалом, які перевищують 22 млрд грн.
Так, близько 90% усіх рейсів становлять внутрішні перевезення, тож всі витрати міжнародне сполучення перекрити не може, але воно є важливою фінансовою та стратегічною складовою.
За словами Балести, запуск євроколії Ужгород-Чоп відіграв важливу роль у формуванні пасажиропотоку. Так, із вересня і до кінця минулого року нею скористалися близько 42 тис. пасажирів, а загальний пасажиропотік міжнародних рейсів зріс майже на 50% - з близько 520 тис. до приблизно 750 тис. пасажирів торік.
Серед перспективних напрямків Балеста назвав, зокрема, сполучення Ужгород-Кошице, яке може мати потенціал для запуску двох пар денних поїздів. Паралельно обдумують рішення щодо стиковки з Києва та інших великих міст до рейсів на Відень, Будапешт, Прагу.
Крім того, міністерство повертається до ідеї залізничного сполучення з Болгарією, хоча маршрут технічно складний, але має потенціал і мав би попит, принаймні сезонно.
Балеста також зазначив, що попит на міжнародні перевезення суттєво перевищує пропозицію, однак подальше розширення маршрутів залежатиме від наявних ресурсів.
На цей рік уже закладено 17 міжнародних поїздів проти 11 торік. Це стало можливим, зокрема, завдяки закупівлі нового рухомого складу за кошти державного бюджету, підсумував заступник міністра.
За матеріалами:
Укрінформ
multi app
