Мінфін знизив ставки гривневих ОВДП
Як повідомив Мінфін, ставка відсікання 11-міс. ОВДП склала 16,19% річних проти 16,35% тижнем раніше, 18-міс. — 16,95% проти 17,10%, 38-міс. — 17,34% проти 17,49%.
Середньозважені ставки опустилися відповідно до 16,19%, 16,91% та 17,30% річних.
Найбільше падіння ставок було зафіксовано за 45-міс. бенчмарк-ОВДП, якими банки можуть формувати до 60% резервів: ставка відсікання знизилася до 13,5% з 14,6% на останньому такого аукціоні 6 січня, тоді як середньозважена — до 13,47% з 14,44%.
На звичайні облігації Мінфін знизив пропозицію з традиційних 5 млрд грн (тут і далі за номіналом) до 2 млрд грн на кожному аукціоні, тоді як на бенчмарк — з 5 млрд грн до 3 млрд грн.
В той же час попит на 11-міс. папери зріс порівняно з минулим вівторком з 2,1 млрд грн до 8,4 млрд грн, на 18-міс. — з 10,9 млрд грн до 11,9 млрд грн, на 38-міс. — з 13,1 млрд грн до 15,2 млрд грн, а на бенчмарк-ОВДП він склав 42,3 млрд грн порівняно із 49,2 млрд грн на їх первинному розміщенні на початку січня.
Поділитися новиною
Також за темою
Мінфін знизив ставки гривневих ОВДП
Мінцифри запровадить новий податковий та правовий простір для IT-сектора
Стратегія оборони на 2026 рік: Україна потребує $120 млрд на озброєння
У Раді кажуть, що вибори коштуватимуть мільярди гривень
З початку 2026 в Яремчанщині та в «Буковелі» податківці вже зафіксували порушень на 3,2 млн грн
Президент підписав указ про вихід України ще з однієї угоди СНД