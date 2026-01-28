Мінфін знизив ставки гривневих ОВДП Сьогодні 12:13 — Казна та Політика

Мінфін знизив ставки гривневих ОВДП

Як повідомив Мінфін, ставка відсікання 11-міс. ОВДП склала 16,19% річних проти 16,35% тижнем раніше, 18-міс. — 16,95% проти 17,10%, 38-міс. — 17,34% проти 17,49%.

Середньозважені ставки опустилися відповідно до 16,19%, 16,91% та 17,30% річних.

Найбільше падіння ставок було зафіксовано за 45-міс. бенчмарк-ОВДП, якими банки можуть формувати до 60% резервів: ставка відсікання знизилася до 13,5% з 14,6% на останньому такого аукціоні 6 січня, тоді як середньозважена — до 13,47% з 14,44%.

На звичайні облігації Мінфін знизив пропозицію з традиційних 5 млрд грн (тут і далі за номіналом) до 2 млрд грн на кожному аукціоні, тоді як на бенчмарк — з 5 млрд грн до 3 млрд грн.

В той же час попит на 11-міс. папери зріс порівняно з минулим вівторком з 2,1 млрд грн до 8,4 млрд грн, на 18-міс. — з 10,9 млрд грн до 11,9 млрд грн, на 38-міс. — з 13,1 млрд грн до 15,2 млрд грн, а на бенчмарк-ОВДП він склав 42,3 млрд грн порівняно із 49,2 млрд грн на їх первинному розміщенні на початку січня.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.