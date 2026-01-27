У Раді кажуть, що вибори коштуватимуть мільярди гривень Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

Повоєнні вибори без участі партнерів неможливі.

В Україні триває робота над підготовкою до можливих виборів, які можуть відбутися під час або після завершення війни.

Про ключові підходи, виклики та дискусійні питання в коментарі виданню Новини. Live розповів перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

«Повоєнні вибори без участі партнерів, а це в першу чергу ЄС, неможливі. Це мільярди гривень. У нас звичайні вибори обходились у 2−3 мільярди за цінами 2019−2020. Тому тепер мова йде про більше 10 мільярдів і треба розуміти, що фінансування на себе мають взяти наші партнери. Без них нам буде дуже важко», — розповів Корнієнко.

Підготовка до виборів під час або після війни

За словами Корнієнка, робота з підготовки до можливих виборів уже триває. Відбулося два засідання робочої групи за участі спеціалістів та експертів, під час яких сторони неодноразово обмінялися пропозиціями.

Через велику кількість складних питань учасники процесу об’єдналися у 5−7 підгруп. Протягом останніх днів між ними вже відбулося кілька зустрічей. Частина з них, зокрема щодо участі військовослужбовців, проходить у напівзакритому форматі.

До кінця січня підгрупи мають напрацювати пропозиції. На початку лютого ці матеріали планують винести на розгляд розширеної групи. Кожна підгрупа презентуватиме результати окремих досліджень.

За окремими напрямами, зокрема щодо критеріїв безпеки та визначення територій, де вибори можуть або не можуть проводитися, вже зареєстровані відповідні законопроєкти. До середини лютого, за словами Корнієнка, очікується формування масиву матеріалів для подальших політичних рішень.

Як можуть голосувати українці за кордоном

Питання організації голосування для українців за кордоном наразі перебуває на етапі опрацювання. Корнієнко навів приклад Швейцарії, де проживає близько 40 тисяч виборців, але працюють лише два консульства, що створює суттєві організаційні труднощі.

Найбільшими викликами залишаються країни з найбільшою кількістю українських громадян — Польща, Німеччина та Чехія. Центральна виборча комісія України опрацьовує різні сценарії спільно з виборчими органами цих держав. Уже укладено низку меморандумів, зокрема з Великою Британією.

За словами Корнієнка, першочерговим завданням є створення відповідної інфраструктури, після чого можна буде розширювати можливості для голосування. Паралельно держава має працювати над поверненням українців, оскільки без цього неможливе повноцінне відновлення економіки. Водночас ключовою умовою повернення він назвав безпеку.

Кому можуть обмежити участь у виборах

У процесі підготовки обговорювалися можливі обмеження участі у виборах для окремих категорій громадян. Зокрема, порушувалося питання доступу до виборів українців, які проживають за кордоном. Однак правозахисні організації та громадський сектор наголошують, що обмеження виборчих прав за ознакою місця проживання є неприпустимим.

Окремо триває дискусія щодо можливості балотування осіб, які ухилялися від військової служби. Водночас право голосу на президентських виборах, за словами Корнієнка, має залишатися за всіма громадянами.

Складнішим є питання місцевих виборів. Наразі українці за кордоном фактично не беруть у них участі, і ця норма може бути збережена.

Спостерігачі на виборах

Окремий блок дискусій стосується спостереження на виборах. У парламенті висловлюють занепокоєння щодо ролі ОБСЄ як основної організації з виборчого моніторингу.

«Наразі ми більше говоримо із Євросоюзом та Європарламентом, аби вони формували свої місії. Також будемо звертатися із цим питанням і до міжнародних медіа, які зокрема, працюють в Україні», — додав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявляв , що проведення майбутніх виборів в Україні може коштувати державі щонайменше 20 млрд гривень, враховуючи всі супутні витрати.

