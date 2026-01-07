0 800 307 555
Лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві: Зеленський — про майбутні вибори та референдум

Казна та Політика
40
Зміни до законодавства щодо проведення виборів та референдуму в Україні залежить від перебігу мирних переговорів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Як заявив Зеленський, зустріч з фракцією перед сесійним тижнем для обговорення питань щодо проведення виборів та референдуму залежить від продовження перемовин і досягнення бажаних результатів.
«Передусім 20 пунктів плану, тому що якщо говорити про референдум, то на референдум, якщо виносити, то тільки 20-пунктний план. Але все одно воно розглядається в комплексі. Поруч з 20 пунктами йдуть гарантії безпеки, двосторонні, зі Сполученими Штатами Америки. Домовленість моя з Трампом повинна закріпитися підписами», — сказав Зеленський.
Він також зазначив, що якщо Україна встигне погодити мирний план у січні, то, напевно, лютий може бути таким робочим місяцем щодо змін в законодавстві.
«Також залежить від нашого економічного блоку, від нашого прем’єра, від мене, від міністра економіки і американської переговорної групи, тому що нам потрібен пакет відновлення України. Все це йде разом. Я думаю, якщо ми все це встигнемо в січні, то, напевно, лютий може бути таким робочим місяцем щодо змін в законодавстві. А також це залежить і від наших депутатів, тому що вони повинні продемонструвати роботу і результат щодо напрацювань, щодо зміни виборчого законодавства, виборчого кодексу або відповідного законодавства. І також зміни до закону про референдум. Тобто рано ще про це говорити детально, треба мати результат в переговорах», — додав Зеленський.
За матеріалами:
УНН
Зеленський
