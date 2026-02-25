0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін пропонує збільшити штрафи для бізнесу за фінансові порушення

Казна та Політика
2
До Ради внесли законопроєкт про посилення фінансової відповідальності
До Ради внесли законопроєкт про посилення фінансової відповідальності
Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 15043 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань».
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Що передбачає законопроєкт

Документ спрямований на посилення адміністративної відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань.
Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема:
  • збільшити строки притягнення до адміністративної відповідальності за фінансові порушення;
  • підвищити розміри штрафів за порушення законодавства з фінансових питань.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 14023, який вносить зміни до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Документ робить підписання актів наданих послуг добровільним та спрощує документообіг для бізнесу.
Підприємці зобов’язані підписувати двосторонні акти наданих послуг, які податкова служба вимагає під час перевірок. Їхня відсутність може стати підставою для санкцій, навіть якщо факт надання послуги підтверджувався оплатою. Згідно із законопроєктом, підтвердженням наданої послуги буде рахунок-фактура (інвойс), підписаний виконавцем, та її оплата.
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінЗаконопроєктиБізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems