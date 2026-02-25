Кабмін пропонує збільшити штрафи для бізнесу за фінансові порушення Сьогодні 15:26 — Казна та Політика

До Ради внесли законопроєкт про посилення фінансової відповідальності

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 15043 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань».

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Що передбачає законопроєкт

Документ спрямований на посилення адміністративної відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема:

збільшити строки притягнення до адміністративної відповідальності за фінансові порушення;

підвищити розміри штрафів за порушення законодавства з фінансових питань.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 14023, який вносить зміни до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Документ робить підписання актів наданих послуг добровільним та спрощує документообіг для бізнесу.

Підприємці зобов’язані підписувати двосторонні акти наданих послуг, які податкова служба вимагає під час перевірок. Їхня відсутність може стати підставою для санкцій, навіть якщо факт надання послуги підтверджувався оплатою. Згідно із законопроєктом, підтвердженням наданої послуги буде рахунок-фактура (інвойс), підписаний виконавцем, та її оплата.

