На що спершу будуть витрачені кошти з кредиту Україні на €90 млрд
Україна має отримати перший оборонний пакет, профінансований з коштів, які будуть передбачені з кредиту, загальний обсяг якого на 2026−2027 роки становитиме 90 млрд євро.
Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила на пресконференції у Києві.
За її словами, позика обсягом 90 млрд євро має допомогти Україні таким чином, аби вона набула сили «сталевого дикобраза», непереборного для потенційних загарбників.
Водночас, як відзначила президентка Єврокомісії, цю позику було узгоджено 27 головами держав і урядів на засіданні Європейської Ради у грудні.
«Вони дали слово. Цього слова не можна порушити. Тому, ми надамо кредит тим чи іншим чином», — наголосила фон дер Ляєн.
За її словами, першим першочерговим завданням цього кредиту є задоволення найнагальніших оборонних потреб України.
«Це допоможе закуповувати, виробляти, розвивати та забезпечувати передову оборонну техніку для хоробрих українських сил», — наголосила фон дер Ляєн.
Вона сказала, що кошти будуть спрямовуватимуться на закупівлі та виробництво дронів, ракет і боєприпасів, і відповідна робота над цим вже розпочалася.
«Разом з українськими силами ми визначили перший пакет, пріоритетний пакет. Наша мета — забезпечити його доставлення до Великодня. До його складу входять безпілотники і боєприпаси», — наголосила фон дер Ляєн.
Раніше українці, які перебувають в країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом, загалом роблять позитивний внесок у ринки праці й економіку держав-членів і не є тягарем для соціальних систем. Про це заявила спеціальна посланниця ЄС із питань українців Ілва Йоганссон.
За її словами, хоча рівень інтеграції українців у ринок праці відрізняється залежно від країни, загальна тенденція є позитивною, а зайнятість українців у державах-членах зростає.
«Загальна ситуація така, що вони роблять внесок у ринок праці. І я думаю, що в майбутньому це буде ситуація, коли роботодавці в державах-членах хотітимуть їх утримати», — зауважила Йоганссон.
