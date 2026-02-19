У ЄС оцінили економічний внесок українських біженців Сьогодні 07:34 — Казна та Політика

Спеціальна посланниця ЄС із питань українців Ілва Йоганссон

Українці, які перебувають в країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом, загалом роблять позитивний внесок у ринки праці й економіку держав-членів і не є тягарем для соціальних систем.

Про це заявила спеціальна посланниця ЄС із питань українців Ілва Йоганссон в інтерв’ю Радіо Свобода

Зайнятість українців зростає

За її словами, хоча рівень інтеграції українців у ринок праці відрізняється залежно від країни, загальна тенденція є позитивною, а зайнятість українців у державах-членах зростає.

«Загальна ситуація така, що вони роблять внесок у ринок праці. І я думаю, що в майбутньому це буде ситуація, коли роботодавці в державах-членах хотітимуть їх утримати», — зауважила Йоганссон.

Вона наголосила, що в окремих країнах рівень участі українців у ринку праці вже наблизився до показників місцевого населення. Зокрема, у Польщі та Чехії цей показник є дуже високим.

Фінансовий ефект для бюджетів

«У країнах, де проводили дослідження, наприклад у Чехії, з’ясували, що українці минулого року внесли вдвічі більше коштів, ніж держава витратила на соціальні виплати для них», — сказала спецпосланниця ЄС.

Зокрема, як повідомляло Radio Prague International, у першій половині 2025 року доходи, які українці принесли до бюджету Чехії у вигляді податків, становили 15 млрд крон (616 млн євро), тоді як державні дотації на гуманітарну допомогу, проживання, охорону здоров’я та освіту за цей період становили 7,6 млрд крон (312 млн євро).

Попит на українських працівників

За словами Йоганссон, українців у ЄС дедалі частіше розглядають не лише як працівників для національних ринків праці, а й як важливий ресурс для проєктів, пов’язаних з Україною.

«Зараз я веду обговорення разом із бізнес-сектором, адже багато європейських компаній уже присутні в Україні. Ці компанії звертаються по українську робочу силу тут, у державах-членах, для направлення в Україну, оскільки їм потрібні знання мови й культурні навички», — зауважила Йоганссон.

Вона також наголосила, що підвищення кваліфікації українців у країнах ЄС і їхня участь у транснаціональних проєктах може стати важливою складовою відбудови України та її подальшої інтеграції до Європейського Союзу.

Згідно з даними Євростату, на листопад 2025 року в країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом перебували 4,33 мільйона українців.

Радіо Свобода За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.