Домогосподарствам можуть дозволити вести бізнес без реєстрації ФОП Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

Комітет розгляне законопроєкт про підприємницьку діяльність домогосподарств

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відновив розгляд законопроєкту № 8143, який пропонує дозволити домогосподарствам здійснювати підприємницьку діяльність без реєстрації фізичної особи-підприємця (ФОП).

Про це пише Судово-юридична газета.

Що пропонує законопроєкт

Законопроєкт «Про свободу підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств» передбачає можливість ведення господарської діяльності без реєстрації ФОП за таких умов:

подання річної податкової декларації домогосподарства;

здійснення діяльності виключно членами домогосподарства;

річний дохід від такої діяльності не перевищує 8 млн грн.

Водночас у документі відсутні норми, які визначають, чи підлягатиме домогосподарство державній реєстрації у разі порушення цих вимог і яким чином така реєстрація має відбуватися.

Також не передбачено змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Дозволені види діяльності

Без реєстрації ФОП домогосподарства зможуть надавати широкий перелік послуг, зокрема:

перукарські та косметологічні послуги;

юридичні консультації;

послуги домашньої прислуги;

догляд за хворими або немічними особами;

надання індивідуальних уроків (репетитора);

індивідуальне виховання дітей (гувернер);

послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;

ремонт взуття, одягу, побутових текстильних та трикотажних виробів, килимів та килимових виробів, шкіряних, галантерейних та дорожніх виробів, меблів, радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури, електропобутової техніки та інших побутових та офісних приладів, годинників, інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

технічне обслуговування і ремонту музичних інструментів;

послуги з прання та прасування білизни та інших текстильних виробів;

роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами з лотків і на ринках;

послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

послуги з перевезення вантажу;

діяльність у сфері ресторанного господарства;

послуги з естетичної косметології, крім тих, що підлягають ліцензуванню;

інші види робіт, до яких залучаються члени цього домогосподарства, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та відносяться до незалежної професійної діяльності відповідно до закону.

Податкові та соціальні положення

Документ визначає принципи формування доходів і витрат домогосподарства. До витрат пропонується відносити не лише витрати на ведення діяльності, а й витрати на утримання кожного члена домогосподарства у розмірі 60% від середньомісячної заробітної плати за попередній рік.

Законопроєкт також вводить поняття «соціального трансферту». Для його отримання домогосподарство має подавати річну податкову декларацію. Обов’язок декларування не поширюється на осіб, які отримують пенсії або стипендії.

Автори ініціативи вважають, що така модель декларування сприятиме адресному наданню державної допомоги та посиленню контролю за використанням бюджетних коштів. Облік доходів пропонується вести у спрощеному вигляді.

Окремо проєкт передбачає доповнення Цивільного кодексу України положенням про «свободу створення домогосподарств» як одну із загальних засад цивільного законодавства.

Зауваження експертів

Головне науково-експертне управління вважає, що запропоноване у проєкті визначення терміну «домогосподарство» не відповідає принципу юридичної визначеності правової норми.

Експерти вважають, що запровадження подібної термінології в законодавстві України призведе до неоднозначності розуміння поняття «сім'я», яке частково збігається з поняттям «домогосподарство», і застосовуватиметься у однакових відносинах, що може суттєво зашкодити належному регулюванню відносин, які, зокрема, є предметом Сімейного Кодексу, а саме: немайновим та майновим правам та інтересам подружжям, відносинам між батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, між матір’ю та батьком дитини щодо її виховання, розвитку та утримання.

Читайте також Коли і що платити ФОПам у лютому — інструкція

Крім цього, запропоноване визначення не враховує того, що в науці фінансового права домогосподарство розглядається як економічна проєкція соціального феномену сім’я, тому поняття сім’я та домогосподарство можна вважати синонімічними у відносинах оподаткування, або учасником податкових відносин є тільки сім’я (в тому числі як вид домогосподарства), а не у господарських чи цивільних відносинах.

ГНЕУ також зазначає що запропоноване у проєкті визначення змісту терміну «домогосподарство» фактично повторює його визначення у ст. 1 Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення», але згідно з цим Законом цей 4 термін використовувався у статистичних цілях, у зв’язку з цим його використання виглядає виправданим, а не для визначення окремого суб’єкта господарювання, як це передбачається у проєкті.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.