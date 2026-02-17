0 800 307 555
В Україні зараз на одного працездатного є один непрацездатний — Мінсоцполітики

Казна та Політика
Понад 4 млн українців отримують пенсії менше 6 000 грн
Зараз Україна має найбільш сприятливий період для пенсійної реформи, оскільки на сьогодні в країні відношення працездатного і непрацездатного — один до одного.
Про це заявив в інтерв’ю Українському Радіо міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.
«Зараз ми заходимо в період найбільш сприятливий для пенсійної реформи, оскільки на сьогодні у нас відношення працездатного і непрацездатного один до одного. До того було трошки більше непрацездатних на одного працездатного. І зараз у нас виходить такий динамічний тренд десь до 2050 року, коли у нас будуть превалювати працездатні над непрацездатними, контрибьютери над тими, хто буде отримувати кошти з пенсійної системи. Якраз і це дасть нам можливість залагодити це. Якраз це ідеальний варіант, щоб переходити до пенсійної реформи», — заявив Улютін.

Чи планується в Україні пенсійна реформа

Міністр нагадав, що понад 4 млн українців отримують пенсії менше 6 000 грн.
Як в уряді бачать саму пенсійну реформу:
1. Більша прозорість, чесність самої системи і більша чіткість в правилах.
«Ми розуміємо, що у нас є велика кількість людей, які отримують пенсійні виплати на сьогодні менше 6 000 грн. Це понад 4 млн людей. І ми розуміємо, що це створює додатковий тиск на суміжні сфери, як то система охорони здоров’я. Бо люди, які отримують такі маленькі кошти, не можуть нормально харчуватись, відповідні медикаменти купувати — це ненормально. І для нас важливо, щоб після реформи ми не мали людей, які отримують менше 6 000 грн», — пояснив Улютін.
2. Чесність до людей, які тривалий час працювали і робили внески в солідарну систему: вчителі, медики, освітяни.
«Наша система, яку ми пропонуємо, здійснить можливість, якщо ти довго працював і робив внески, то твоя пенсія має бути значно більшою. І якраз ці категорії людей, хто довго працював, довго робив внески, отримують найбільший бонус від цієї нової системи пенсійної. Це у півтора-два рази зростання такої пенсії буде», — зазначив міністр.
3. Переведення спеціальних пенсій в професійні.
Спеціальні пенсії дуже сильно навантажують і солідарну систему, і загалом систему бюджетування. Професійна система буде основана на додаткових внесках, необхідних, щоб закривати такі професійні бонуси, як то раніше вихід на пенсію або більша пенсія.
Він розповів, скільки кроків треба зробити до того, щоб пенсійну реформу ухвалили і скільки потім часу на те, щоб почати щось втілювати.
«Наразі ми завершуємо наші фінансові розрахунки, бо для нас важливо не просто реформа. Погоджуємо їх із нашими міжнародними партнерами і всередині із нашими колегами. І переходимо до внесення цього документа на громадське обговорення і у Верховну Раду. Робимо це в цьому році», — розповів Улютін.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Дениса Улютіна писав, що нова модель пенсійної системи передбачає встановлення гарантованої базової виплати на рівні не менше 6000 грн
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсія
