Бізнес і війна: які перспективи

Оцінки бізнесу свідчать про зниження невизначеності в середньостроковій перспективі, але поточні показники діяльності та динаміка відновлення залишаються під тиском викликів, пов’язаних із війною.

Про це свідчать результати 45-го щомісячного опитування , яке ІЕД провів серед 491 промислового підприємства у другій половині січня, після посилення російських атак на цивільну енергетичну інфраструктуру.

Що покращить умови бізнесу

Завершення війни залишається ключовою подією, яку майже всі опитані назвали зміною, що покращить умови для бізнесу. Показник 89,2% практично не змінився порівняно з серпнем 2025 року — тоді він також становив 89%.

На друге місце піднявся захист і відновлення енергосистеми України — 34,8%, що майже втричі більше, ніж у серпні 2025 року (11,9%).

На третьому місці залишається питання бронювання працівників — 26,7% опитаних вважають, що це покращило б умови ведення бізнесу. Рік тому їх було 23,9%.

Зміни, які покращать умови для бізнесу

Зниження податків опустилося з другого на четверте місце — 24,8%. Менше підприємств обрали серед варіантів очікуваних змін фінансову допомогу постраждалому бізнесу (16,8%), спрощення законодавчих вимог (15,9%), деокупацію територій (15,9%), зменшення корупції (15,1%) та інші заходи.

Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) вперше з березня 2023 року має від’ємне значення — за місяць показник погіршився з 0,03 до -0,01. Значення індексу зменшилося для усіх груп підприємств, найнижчим та від’ємним він є для мікробізнесу.

Індекс відновлення ділової активності погіршився до від’ємного значення

Як працюють

Частка підприємств, які працюють на повну потужність, зросла з 5% до 6%, а тих, хто працює із завантаженням 75−99%, зменшилася на 5 в.п. — до 55%. Це відбулося за рахунок ідентичного зростання частки компаній із завантаженням 50−74% — до 24%.

Прогнози

85,2% не очікують суттєвих змін у діяльності підприємств у дворічній перспективі.

Лише 12,5% очікують покращення,

2,3% — погіршення.

У виробництві поточні результати погіршуються, а очікування покращуються. Частка підприємств, що нарощували обсяги виробництва, впала з 27,7% до 18,5%, водночас тих, хто планує збільшити виробництво в найближчі 3−4 місяці, стало більше — з 29,2% до 35,2%. Аналогічні «ножиці» спостерігаються і в експорті, продажах та нових замовленнях: поточні результати стають скромнішими, а прогнози — оптимістичнішими.

Середній показник портфелю нових замовлень

Ціни

Щодо цін суттєвих змін немає. Бізнес продовжує очікувати зростання цін на сировину та готову продукцію, але сподівається, що темпи підвищення будуть нижчими, ніж раніше.

Лише 33,4% підприємств помітили зростання цін на сировину та матеріали, водночас менше підприємств (44%) очікують зростання цін у наступні 3 місяці. Аналогічна ситуація щодо готової продукції: 33,3% зафіксували зростання цін, а 43,5% очікують підвищення.

