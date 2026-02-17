Нафтогаз отримав €85 млн через ЄБРР на імпорт газу для опалювального сезону Сьогодні 06:46 — Енергетика

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький

Група «Нафтогаз» підписала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на суму €85 млн.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Фінансування надається через механізми співпраці ЄБРР із донорами та спрямоване на оперативне реагування на нагальні потреби енергосектору України.

«Дякую уряду Норвегії, фонду NORAD та ЄБРР за, як завжди, своєчасну та важливу підтримку», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Куди спрямують кошти

Грант надається завдяки домовленостям між президентом України Володимиром Зеленським та премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре та буде спрямований на закупівлю додаткових обсягів імпортного газу, щоб частково компенсувати втрати власного видобутку внаслідок російських атак.

«Грант буде спрямований на фінансування закупівлі імпортного природного газу для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону», — уточнили в Нафтогазі.

Керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові Арвід Тюркнер заявив, що цей внесок допоможе Нафтогазу оперативно реагувати на цілком реальні виклики, з якими цієї зими стикається енергетична система України.

«Забезпечуючи можливість здійснювати необхідні закупівлі газу, він підтримує як енергетичну безпеку, так і стійкість громад по всій країні. Ми цінуємо міцне партнерство з урядом Норвегії та продовжимо співпрацювати з усіма нашими донорами, щоб надавати своєчасну допомогу там, де вона найбільш потрібна», — зазначив Тюркнер.

