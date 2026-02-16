0 800 307 555
Україна отримала $690 млн від Японії та Канади: куди спрямують кошти

Казна та Політика
Україна отримала від Японії та Канади грант у розмірі $690 млн. Кошти надійшли у межах механізму ERA країн G7 через програму Світового банку Peace in Ukraine.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
«Вдячний Світовому банку, а також урядам Японії та Канади за надану грантову підтримку. Завдяки допомозі партнерів ми забезпечуємо макрофінансову стабільність держави та фінансування ключових видатків. З 2022 року Японія надала Україні $9,5 млрд бюджетної допомоги, а Канада — майже $9 млрд», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
За його словами, це — перший транш від Японії та останній транш від Канади, профінансовані в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7 загальним обсягом $50 млрд.

Куди спрямують кошти

Залучені кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держави, зокрема пенсійних виплат і програм соціальної підтримки населення, включно з житлово-комунальними субсидіями.

Внески партнерів

Грантове фінансування надається за рахунок внесків міжнародних партнерів:
  • $544 млн — внесок Уряду Японії;
  • $146 млн — внесок Канади;
  • $0,8 млн — кошти Цільового фонду багатьох донорів проєкту Peace in Ukraine.
Реалізацію механізму ERA було розпочато наприкінці 2024 року. Загальний внесок Канади в межах цієї ініціативи становить 5 млрд канадських доларів (майже 3,6 млрд доларів США), з яких два попередні транші обсягом 2,5 млрд та 2,3 млрд канадських доларів Україна отримала навесні та влітку 2025 року. Внесок Японії в механізм фінансової підтримки України країнами G7 передбачається у розмірі 471,9 млрд японських єн (понад 3 млрд доларів США).

Довідка Finance.ua:

  • 6 лютого 2026 року Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду про надання грантових коштів в межах проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (Peace in Ukraine);
  • проєкт реалізується з червня 2022 року та спрямований на забезпечення безперервного виконання ключових державних функцій з початку повномасштабної війни. Загальний обсяг фінансування, залученого в межах проєкту, становить 51,7 млрд доларів США.
ГрантиФінансова допомогаМінфін
