У НБУ розповіли, скільки зовнішнього фінансування Україна отримала від початку вторгнення

Голова Національного банку Андрій Пишний

З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 172 млрд доларів зовнішнього фінансування. Ці ресурси надаються під чітко визначені цілі, зокрема пов’язані з безпекою.

Про це в інтерв’ю NV Бізнес заявив голова Національного банку Андрій Пишний.

Нова програма МВФ: що вона передбачає

Нова програма Міжнародного валютного фонду, крім фінансування на суму 8,1 млрд доларів, несе в собі функцію каталізатора зовнішнього фінансування України.

Говорячи про те, чи буде нова програма з МВФ і як на це вплинув візит директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої в Україну, голова Нацбанку зазначив: «МВФ — це особливо важливий трек. Попередня програма розширеного фінансування виявилася дуже успішною, незважаючи на всю невизначеність війни».

За словами очільника НБУ, нова програма, окрім фінансування на суму 8,1 млрд доларів, несе в собі таку саму функцію каталізатора зовнішнього фінансування: «Ми сподіваємося, що Рада директорів ухвалить позитивне рішення вже в лютому».

Пишний нагадав, що угоду на рівні персоналу між місією МВФ та українською командою було досягнуто в листопаді, однак відтоді ситуація дещо ускладнилася, що лише довело особливий статус програми «в умовах екстраординарно високої невизначеності».

Роль візиту Крісталіни Георгієвої

«Візит Крісталіни Георгієвої дозволив оцінити ситуацію в Україні безпосередньо на місці. Відверта розмова „очі в очі“ з парламентаріями, урядом, НБУ, бізнесом, відчуття контексту та „ґрунту“, на якому будуватиметься нова програма, — це те, що робить нашу взаємодію результативною», — зауважив голова НБУ.

Говорячи про те, що міжнародне фінансування слід розглядати як фундаментальний фактор, він зауважив: «Ми керуємося тим, що міжнародне фінансування України є інвестицією партнерів у спільну європейську безпеку. Це одна з причин, чому за рекордного дефіциту поточного рахунку платіжного балансу, макрофінансова система вже майже чотири роки повномасштабної війни залишається стійкою і ризиків кризи на горизонті немає».

«Чому інвестиція? По-перше, подивіться на обсяги. З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 172 млрд доларів зовнішнього фінансування. Це точно не про благодійність. У міжнародній політиці ресурси ніколи не надаються просто так. Їх виділяють під чіткі цілі. У нашому випадку мета — безпека. По-друге, будемо відвертими, Україна — передова лінія війни за Європу. Я бачу, як проходить і зміцнюється усвідомлення колег, що після 2022 року ЄС для противників — не „тил“, а частина театру стратегічного протистояння», — заявив Пишний.

Він також додав: «Україна є центром тяжіння цього театру: на нашій країні — „військова вісь“, а на Європі — „вісь стійкості“. Тому ця допомога — це інвестиція в розвиток інтегрованого фронту стримування. Це чітко простежується в тому, що наші партнери з ЄС уже говорять про збільшення оборонних витрат, які можуть значно перевищити мету НАТО в 3,5% ВВП».

Чому рішення МВФ є критично важливим

Пишний також нагадав, що Україна максимально активно виконує свою частину зобов’язань перед партнерами та працює над мобілізацією внутрішніх ресурсів.

«Цей процес не зупинявся ні на день. Найуспішніша в історії незалежної України програма з МВФ відбулася саме під час повномасштабної війни. Наразі важливим етапом для нас є отримання нової програми з МВФ, тому Україна працює над виконанням попередніх заходів — це критично важливо. Затвердження програми Фондом стане сигналом для донорів про нашу прихильність відповідальній політиці та реформам. Стійкий приплив допомоги — це передумова подальшого фінансування дефіциту бюджету без емісії та підтримки макрофінансової стійкості», — заявив голова НБУ.

