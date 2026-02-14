ПДВ для ФОПів поки не буде: МВФ переглянув умови для України Сьогодні 11:06 — Казна та Політика

ПДВ для ФОПів наразі не буде

Кабінет міністрів у лютому не вноситиме до Верховної Ради законопроєкт про запровадження обов’язкового ПДВ для фізичних осіб-підприємців. На тлі наслідків масованих атак на енергетичну інфраструктуру Міжнародний валютний фонд погодився переглянути частину попередніх фіскальних вимог до України.

Про це під час години запитань до уряду заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Зокрема, наразі не йдеться про:

запровадження обов’язкового ПДВ для ФОПів;

податок для цифрових платформ;

мита на міжнародні поштові відправлення (посилки);

зміни щодо військового збору.

Таким чином уряд отримав певний простір для коригування податкової політики в умовах війни та енергетичних втрат.

«У лютому уряд не буде подавати до парламенту законопроєкт про запровадження ПДВ для ФОП», — наголосила Свириденко.

Таким чином прем’єрка спростувала інформацію про нібито підготовку відповідного документа вже цього місяця. Водночас вона не уточнила, коли саме уряд може повернутися до цього питання.

ПДВ для ФОПів як умова програми МВФ

$8,1 млрд. Раніше Finance.ua писав , що місія Міжнародного валютного фонду та українська влада узгодили на рівні персоналу нову програму у межах Механізму розширеного фінансування. Потенційний доступ до фінансування становитиме 5,94 млрд СПЗ, що дорівнює

понад 1 млн гривень. У рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом в Україні готується запровадження ПДВ для ФОПів з доходом

Аналітичні центри, що спеціалізуються на економічній політиці, звернулися до президента та уряду з проханням не змінювати поріг переходу на ПДВ для платників єдиного податку.

За оцінками аналітичних центрів, прийняття такого рішення може призвести до втрати суспільного добробуту на рівні 150−180 млрд грн, або близько 1,5−2% ВВП. Разом із цим, втрати бюджету від зловживань у спрощеній системі оцінюються на рівні 10−13 млрд грн на рік.

Питання ПДВ для ФОПів та інших податкових змін формально не зняте з порядку денного, однак їх реалізацію принаймні тимчасово відкладено.

