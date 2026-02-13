У січні 2026 року місцеві бюджети отримали дохід на 14% більший, ніж рік тому Сьогодні 10:42 — Казна та Політика

У січні 2026 року місцеві бюджети отримали понад 40,5 млрд грн. Це + 14,2%, або 5 млрд грн до січня 2025 року.

Це ключовий фінансовий ресурс територіальних громад, який спрямовується на реалізацію соціально важливих ініціатив та розвиток інфраструктури.

Про це пише в. о. голови ДПСУ Леся Карнаух.

Основну частку надходжень — майже 60% - стабільно формує податок на доходи фізичних осіб.

Загальна сума сплаченого ПДФО склала 23,2 млрд грн, що на 17,2% більше, ніж торік.

Внесок у бюджети громад забезпечили також:

єдиний податок — 9,2 млрд грн (зростання на 7,4%);

податок на майно — 5,1 млрд грн (+15,7%);

туристичний збір — 28,4 млн грн (+14,3%);

екологічний податок — 28,1 млн грн (+39,5%);

збір за місця для паркування транспортних засобів — 17 млн грн (+11,5%).

«Ми вдячні українському бізнесу, який продовжує працювати та виконувати податкові зобов’язання. Зі свого боку податкова служба зосереджується не лише на адмініструванні податків, а й на всебічній підтримці платників — розвитку цифрових сервісів, наданні консультаційної допомоги та формуванні прозорих і зрозумілих правил взаємодії» — написала вона.

