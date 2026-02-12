Чи доведеться Україні перейти з гривні на євро під час вступу до ЄС — пояснення регулятора Сьогодні 16:07 — Валюта

Одностороннє запровадження євро суперечить нормам ЄС

Національний банк України вважає передчасним і недоцільним запровадження євро замість гривні на поточному етапі. Регулятор наголошує, що такий крок не відповідає вимогам законодавства України та Європейського Союзу, а також може створити додаткові економічні ризики і ускладнити процес євроінтеграції.

Про це повідомили в НБУ у відповідь на запит hromadske.

Чому перехід на євро зараз неможливий

У Національному банку зазначають, що одностороннє запровадження євро суперечить нормам ЄС. Відповідно до Договору про Європейський Союз, ключовою умовою переходу на євро є членство країни в ЄС.

У НБУ нагадали, що Європейська комісія та Європейський центральний банк неодноразово критикували одностороннє використання євро в Чорногорії, оскільки така практика не відповідає встановленим процедурам.

Переваги та ризики переходу на євро

Серед потенційних переваг запровадження євро в НБУ називають:

зниження транзакційних витрат;

зменшення валютних ризиків;

покращення доступу до ширших ринків капіталу;

сприяння припливу іноземних інвестицій та розвитку торгівлі.

Водночас у Нацбанку наголошують, що є і ризики. Оскільки з переходом на євро країни втрачають звичні механізми для належної реакції на раптові зміни в економіці — незалежну монетарну політику й мінливий обмінний курс.

«Ці ризики додатково посилюються в умовах слабшої синхронізації економічних циклів із країнами зони євро й подальшого наближення цін і зарплат до середньоєвропейського рівня», — наголошують у НБУ і додають, що саме тому, наприклад, Польща, Чехія та Угорщина не поспішають із переходом на євро.

Як відбувається перехід на євро після вступу до ЄС

Після набуття членства в ЄС держава бере на себе зобов’язання запровадити євро. Для цього країна повинна досягти визначених макроекономічних критеріїв та забезпечити зближення ключових економічних показників із країнами єврозони.

Водночас навіть після виконання цих вимог рішення про запровадження євро не має чітких часових рамок і зазвичай є завершальним етапом інтеграції.

Наприклад, попри приєднання до ЄС із 1 травня 2004 року, Словенія запровадила євро лише з 1 січня 2007 року, Кіпр і Мальта — з 1 січня 2008 року, Хорватія — з 1 січня 2023, а Болгарія — 1 січня 2026.

Наразі з 11 країн Центральної та Східної Європи, що вступили до ЄС, лише сім запровадили євро як офіційну валюту. Найбільші економіки регіону, зокрема Польща, Чехія та Угорщина, поки зберігають національні валюти, попри тісні фінансові та економічні зв’язки з єврозоною.

