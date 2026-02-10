Українці в січні збільшили чисту купівлю валюти Сьогодні 17:18 — Валюта

Українці в січні збільшили чисту купівлю валюти

У січні 2026 року українці зберегли високий попит на іноземну валюту, хоча загальні обсяги операцій знизилися порівняно з груднем минулого року.

Про це повідомляє FinClub із посиланням на дані Національного банку України.

Населення купило у банках та обмінниках значно більше валюти, ніж продало, сформувавши чисту купівлю на рівні майже $821 млн в порівнянні із $739 млн у грудні.

Купівля готівкової валюти населенням становила $1,93 млрд, продаж — $1,14 млрд, чиста купівля — $788 млн.

Порівняно з груднем 2025 року активність на ринку знизилася — українці купили готівки на $307 млн менше, а продали на $363 млн менше.

Попри загальне падіння обсягів, чистий попит на готівку (різниця між купівлею та продажем) навіть дещо зріс з $732 млн у грудні до $788 млн у січні.

У сегменті безготівкової валюти (онлайн-обмін у банках) обсяги були скромнішими: купівля — $376 млн, продаж — $344 млн. Сальдо — $32 млн.

Початок 2026 року відзначився певними курсовими гойдалками

Якщо рік розпочався з рівня близько 42,35 грн/$, то протягом січня курс на готівковому ринку короткостроково сягав позначки 43,41 грн/$. Фінансові аналітики пов’язують це з традиційними сезонними факторами та бюджетними виплатами кінця року, які збільшують гривневу ліквідність.

Проте вже в другій половині місяця ситуація стабілізувалася, і гривня почала частково відігравати втрачені позиції. Нацбанк для згладжування коливань продовжував проводити інтервенції, хоча їхній обсяг у січні зменшився до 3,38 млрд доларів порівняно з 4,46 млрд у грудні.

Експерти прогнозують, що надалі ситуація залишатиметься контрольованою, а значних стрибків курсу не очікується, оскільки регулятор зберігає присутність на ринку для нівелювання загрозливих дисбалансів.

