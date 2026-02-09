monobank запустив валютні інвестиції через «Банки»
У monobank з’явився новий інструмент для клієнтів, які зберігають валюту й хочуть, щоб вона працювала, а не просто лежала на рахунку. Співзасновник банку Олег Гороховський повідомив про запуск тестового формату інвестицій у валютній «Банці».
Що пропонує monobank
За словами Гороховського, клієнти можуть покласти долари або євро у валютну «Банку» та увімкнути інвестування.
Мінімальна сума — від 1100 доларів або євро.
Дохідність становить:
- 3,7% річних у доларах;
- 2,8% річних у євро.
При цьому гроші можна забрати у будь-який момент — навіть одразу після поповнення.
Продукт стартує у тестовому форматі. Як пояснив Гороховський, «під капотом» банк інвестує кошти клієнтів у валютні облігації внутрішньої державної позики. Якщо гроші забрати дуже швидко, прибутку не буде, але й втрат також.
Обмеження
Спершу monobank планує підключити до інвестування 5000 клієнтів. Після цього нових охочих тимчасово ставитимуть у чергу.
Причина обмеження — нестача валютних ОВДП для покриття більшого попиту. Водночас у банку зазначають: якщо інтерес буде високим, обсяг інвестицій розширять і продукт масштабують.
Читайте також
Що далі
Гороховський наголошує, що подальша доля сервісу залежить від клієнтів. За його словами, подібне рішення monobank побачив у Wise і вирішив адаптувати для українських користувачів.
Для користування новою функцією клієнтам радять оновити застосунок monobank.
