monobank запустив валютні інвестиції через «Банки»

У monobank з’явився новий інструмент для клієнтів, які зберігають валюту й хочуть, щоб вона працювала, а не просто лежала на рахунку. Співзасновник банку Олег Гороховський повідомив про запуск тестового формату інвестицій у валютній «Банці».

Що пропонує monobank

За словами Гороховського, клієнти можуть покласти долари або євро у валютну «Банку» та увімкнути інвестування.

Мінімальна сума — від 1100 доларів або євро.

Дохідність становить:

3,7% річних у доларах;

2,8% річних у євро.

При цьому гроші можна забрати у будь-який момент — навіть одразу після поповнення.

Продукт стартує у тестовому форматі. Як пояснив Гороховський, «під капотом» банк інвестує кошти клієнтів у валютні облігації внутрішньої державної позики. Якщо гроші забрати дуже швидко, прибутку не буде, але й втрат також.

Обмеження

5000 клієнтів. Після цього нових охочих тимчасово ставитимуть у чергу. Спершу monobank планує підключити до інвестування. Після цього нових охочих тимчасово ставитимуть у чергу.

Причина обмеження — нестача валютних ОВДП для покриття більшого попиту. Водночас у банку зазначають: якщо інтерес буде високим, обсяг інвестицій розширять і продукт масштабують.

Що далі

Гороховський наголошує, що подальша доля сервісу залежить від клієнтів. За його словами, подібне рішення monobank побачив у Wise і вирішив адаптувати для українських користувачів.

Для користування новою функцією клієнтам радять оновити застосунок monobank.

