monobank спростив оплату рахунків за допомогою ШІ
monobank анонсував нову функцію, яка дає змогу швидко оплачувати рахунки за реквізитами навіть у випадках, коли платіжні дані містяться у документах із великою кількістю інформації.
Про це повідомив у Telegram співзасновник банку Олег Гороховський.
Як працює новий інструмент
За словами Гороховського, банк продовжує вдосконалювати платіжні сервіси, зокрема операції за реквізитами. Тепер у платежах за IBAN користувачі можуть завантажувати рахунки або інвойси у форматах PDF, PNG та JPEG.
Після завантаження документа система автоматично аналізує вміст і визначає необхідні платіжні реквізити. Користувачеві залишається лише перевірити коректність знайдених даних перед підтвердженням платежу.
Читайте також
Крім завантаження документів, користувачі вже давно можуть копіювати текст із реквізитами та вставляти його у поле введення. У такому випадку система також автоматично відокремлює платіжні дані від іншої інформації.
Нагадаємо, раніше monobank оновив функцію переказів за QR-кодом або посиланням, додавши можливість одразу вказувати суму, яку мають отримати. Користувач може створити посилання або QR-код із конкретною сумою, яку потрібно переказати. Отримувачу треба перейти за тим посиланням або відсканувати QR-код і підтвердити оплату кнопкою «Переказати».
Також Finance.ua писав, що в monobank запрацювала нова функція «спільні картки». Раніше, якщо в родині був спільний бюджет, користувачам доводилося постійно переказувати гроші один одному або навіть передавати пластикову картку. Цей процес спростили.
Поділитися новиною
Також за темою
monobank спростив оплату рахунків за допомогою ШІ
Що робити, якщо переказали кошти на стару або закриту картку
Як отримати зарплату або виплати, які надійшли на закритий картковий рахунок
Розмитнення авто в Дії — як це працюватиме
У 2025 році шахраї вкрали з карток до 1,6 млрд грн: нові схеми
Microsoft назвала ТОП-10 професій, які може замінити ШІ