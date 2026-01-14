monobank спростив оплату рахунків за допомогою ШІ

0 800 307 555
monobank анонсував нову функцію, яка дає змогу швидко оплачувати рахунки за реквізитами навіть у випадках, коли платіжні дані містяться у документах із великою кількістю інформації.
Про це повідомив у Telegram співзасновник банку Олег Гороховський.

Як працює новий інструмент

За словами Гороховського, банк продовжує вдосконалювати платіжні сервіси, зокрема операції за реквізитами. Тепер у платежах за IBAN користувачі можуть завантажувати рахунки або інвойси у форматах PDF, PNG та JPEG.
Після завантаження документа система автоматично аналізує вміст і визначає необхідні платіжні реквізити. Користувачеві залишається лише перевірити коректність знайдених даних перед підтвердженням платежу.
Крім завантаження документів, користувачі вже давно можуть копіювати текст із реквізитами та вставляти його у поле введення. У такому випадку система також автоматично відокремлює платіжні дані від іншої інформації.
Нагадаємо, раніше monobank оновив функцію переказів за QR-кодом або посиланням, додавши можливість одразу вказувати суму, яку мають отримати. Користувач може створити посилання або QR-код із конкретною сумою, яку потрібно переказати. Отримувачу треба перейти за тим посиланням або відсканувати QR-код і підтвердити оплату кнопкою «Переказати».
Також Finance.ua писав, що в monobank запрацювала нова функція «спільні картки». Раніше, якщо в родині був спільний бюджет, користувачам доводилося постійно переказувати гроші один одному або навіть передавати пластикову картку. Цей процес спростили.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
Фінтех
