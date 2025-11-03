У monobank з’явились спільні картки Сьогодні 11:00 — Фінтех і Картки

У monobank з’явились спільні картки

У monobank запрацювала нова функція «спільні картки».

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Як це працює

Раніше, якщо в родині був спільний бюджет, користувачам доводилося постійно переказувати гроші один одному або навіть передавати пластикову картку. Тепер цей процес спростили.

Після оновлення застосунку під карткою mono можна натиснути «Відкрити доступ», обрати близьку людину, встановити місячний ліміт витрат і ця людина зможе користуватися коштами з вашого рахунку.

Щоб усе відповідало законодавству, для отримувача доступу створюється унікальна картка з власним номером, але спільним балансом із власником рахунку.

Той, хто відкрив доступ, бачить усі витрати, а користувач спільної картки — лише свої. Закрити доступ можна будь-коли.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що monobank почав встановлювати власні платіжні термінали. Їх уже близько 1200 по Україні. Поповнення карток у цих терміналах без комісії, як і в терміналах партнерів банку.

Також у застосунку monobank з’явилася нова функція, що дозволяє користувачам поскаржитися на збори донатів, які викликають підозру в шахрайстві. При переході за посиланням на «Банку» тепер доступне нове меню. У верхньому правому куті з’явилася опція «Поскаржитися на цей збір». Якщо від користувачів надійде достатня кількість скарг, команда банку буде уважніше перевіряти такі збори.

Крім того, monobank запропонував компаніям повертати 1% від суми всіх виплат співробітникам, включно із зарплатами, лікарняними та стипендіями.

